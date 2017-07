Volt, akit a vizes vébén talált az értesítő üzenet – Íme a Nyíregyházi Egyetem ponthatárai!

Szakács Regina a felvételivel járó feszültséget a Duna Aréna lelátóján próbálta meg kiereszteni az elmúlt napokban.

– Első helyen a Debreceni Egyetem államilag támogatott pszichológia szakát jelöltem meg. Tavaly 435 pontnál húzták meg a határt, fogalmam sincs, hogy az idén hogyan alakul, de bevallom, egyelőre nem aggódom, mert úgy taktikáztam, hogy egy emelt szintű történelemérettségi és egy felsőfokú nyelvvizsga elegendő lesz ahhoz, hogy bekerüljek – árulta el az egykori krúdys diák, aki sokat töprengett, melyik lenne a számára legideálisabb képzés.

– Annyira szeretek beszélgetni, emberekkel foglalkozni, hogy végül a pszichológiát találtam a legtesthezállóbbnak – ezzel a szüleim is egyetértettek. Azt még nem tudom, hogy a lélektan melyik ösvényén indulnék el legszívesebben, de érdekel a munka- és a gyermekpszichológia is – avatott be terveibe Regina, akit szerda este a vizes vébén talált az értesítő üzenet.

Annak ellenére, hogy Papp Szilárd csupán 19 esztendős, évek óta tagja a repülős társadalomnak. Százhúsz levegőben töltött órával a háta mögött a Nyíregyházi Egyetem hivatásos repülőgép-vezető szakát jelölte meg első helyen.

– Sokat gondolkodtunk azon, hogy megéri-e jelentkezni egy olyan képzésre, ami félévenként 2,5 millió forint költséget ró a családra, de a megszerezhető, pótolhatatlan elméleti tudás, amivel a szak kecsegtet, felülmúlta az aggályainkat. Csábító, hogy diploma után több lehetőség közül választhatnék: az oktatói munka, a forgalomirányítás is benne van a pakliban, de az az álmom, hogy nagygépeket vezessek. Ehhez minden adott a Nyíregyházi Egyetemen, innen gyakorlatilag szabad az út a kereskedelmi repülők pilótafülkéjéig, bár a Wizz Air Airbusainak a vezetéséhez szükség van még a sugárhajtóműves orientációs és a típusképzésre – sorolta szinte egy szuszra Szilárd, aki 423 ponttal és nem kis izgalommal várta az estét.

„Nem lesz könnyű”

Nemes-Nagy Tünde neve nem ismeretlen az olvasók számára. A vakok és gyengénlátók megyei egyesületének elnöke januárban döntött úgy, hogy megpróbálja beteljesíteni régi vágyát.

– Túl vagyok a társadalom­ismeret emelt szintű érettségin! Ötvenkét tételből – a munkatársaim nyomtatták ki nekem Braille-nyomtatóval – kettőt kellett húznom és szóban elmondanom. Kilencvenszázalékos ötös lett – újságolta büszkén Tünde, aki az ezért járó 50 mellé fogyatékkal élőként negyven pluszpontot kapott.

– A Nyíregyházi Egyetem közösségépítés szakára adtam be a jelentkezési lapomat. Ez egy új, szeptemberben induló, hároméves képzés. Amit már tudok: látássérültként csak szóban fogok vizsgázni, a beadandóimat viszont megírhatom. Az egyetem hallgatói szolgáltatócentrumában regisztráció után minden fogyatékkal élő és tanulásban akadályozott hallgatónak segítenek felvenni az órákat, egyeztetni a tanárokkal, hogy időben megkapjuk az anyagot, elkísérnek a termekbe, megtanítják, mit hol találunk. Ha minden jól megy, levelezős leszek. Munka mellett valószínűleg nem lesz könnyű, de nagyon örülnék, ha sikerülne bejutni. A második év végén lehet szakosodni: választhatok a humánfejlesztés, a kulturális vagy az ifjúsági közösségszervező szakirány közül. Engem civil szervezeti vezetőként az első érdekel leginkább.

Háromszoros hurrá

Este nyolc után néhány perccel mindhárman megkönnyebbülten dőlhettek hátra. Bár az értesítést akkor még nem kapták meg, a pontszámok alapján mindhármukat felvették az áhított egyetemre és szakra.

Regina boldogan csivitelt a telefonba, Szilárd kellő komolysággal közölte a jó hírt, míg Tünde hangján az érződött: akkor lesz igazán nyugodt, ha végre megérkezik az a fránya üzenet.

Ha elsőre nem sikerült…

Minden felvételiző egyetlen képzésre kerülhet csak be, a jelentkezési sorrendjében szereplő első olyan szakra, ahol összpontszáma eléri vagy meghaladja a szerda este nyilvánosságra hozott ponthatárt. Ha ez egyetlen megjelölt képzéshez sem elegendő, a jelentkezőt ebben az eljárásban nem vehetik fel felsőoktatási intézménybe; ők pótfelvételi során jelentkezhetnek újra, amelynek meghirdetéséről később születik döntés – írja a felvi.hu.

KM-CsA

A Nyíregyházi Egyetem ponthatárai Alapképzés Teljes idejű képzés (nappali tagozat) (ANA) (ANK) A N A csecsemő- és kisgyermeknevelő 280 A N K gazdálkodási és menedzsment 292 A N A gépészmérnöki 280 A N K hivatásos repülőgép-vezetői 307 A N A képalkotás [képalkotás] 370 A N A közlekedésmérnöki 280 A N A közösségszervezés [kulturális közösségszervezés] 318 A N K közösségszervezés [kulturális közösségszervezés] 321 A N A mezőgazdasági mérnöki 288 A N A óvodapedagógus 280 A N A programtervező informatikus 282 A N A sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] 320 A N K sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] 280 A N A szociálpedagógia 300 A N K szociálpedagógia 300 A N A tanító 284 Alapképzés Részidős képzés (levelező tagozat) (ALA) (ALK) A L A biológia 296 A L K biológia 296 A L A csecsemő- és kisgyermeknevelő 280 A L K csecsemő- és kisgyermeknevelő 280 A L A földrajz 282 A L K földrajz 282 A L A gazdálkodási és menedzsment 440 A L K gazdálkodási és menedzsment 284 A L A gépészmérnöki 293 A L A képalkotás [képalkotás] 320 A L A közlekedésmérnöki 292 A L K közlekedésmérnöki 292 A L A közösségszervezés [humánfejlesztés] 320 A L K közösségszervezés [humánfejlesztés] 400 A L A közösségszervezés [kulturális közösségszervezés] 320 A L K közösségszervezés [kulturális közösségszervezés] 296 A L A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 280 A L K mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 280 A L A mezőgazdasági mérnöki 282 A L A óvodapedagógus 282 A L K óvodapedagógus 282 A L A programtervező informatikus 281 A L K programtervező informatikus 281 A L A sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] 320 A L K sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] 284 A L A szociálpedagógia 342 A L K szociálpedagógia 342 A L A tanító 281 A L K tanító 281 A L K turizmus-vendéglátás 280 Felsőoktatási szakképzés Teljes idejű képzés (nappali tagozat) (FNA) (FNK) F N A gazdálkodási és menedzsment 240 F N K gazdálkodási és menedzsment 240 F N A mezőgazdasági 250 F N A programtervező informatikus [fejlesztő] 244 F N K programtervező informatikus [fejlesztő] 244 F N A turizmus-vendéglátás [turizmus] 240 F N K turizmus-vendéglátás [turizmus] 240 Felsőoktatási szakképzés Részidős képzés (levelező tagozat) (FLA) (FLK) F L A mezőgazdasági 248 F L K mezőgazdasági 248 Osztatlan tanárképzés Teljes idejű képzés (nappali tagozat) (ONA) (ONK) O N A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

biológiatanár (egészségtan)]] 349 O N A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

ének – zene tanár]] 435 O N A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

földrajztanár]] 315 O N A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

magyartanár]] 311 O N A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

matematikatanár]] 353 O N A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 404 O N A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

testnevelő tanár]] 307 O N A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 357 O N A osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);

földrajztanár]] 348 O N A osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);

rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 318 O N A osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);

testnevelő tanár]] 364 O N A osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; népzene- és

népikultúra-tanár]] 344 O N A osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; rajz- és

vizuáliskultúra-tanár]] 326 O N A osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár

és állampolgári ismeretek tanára]] 320 O N A osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; ének-zene tanár]] 398 O N A osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; rajz- és

vizuáliskultúra-tanár]] 409 O N A osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; természetismeret –

környezettan tanár]] 321 O N A osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár

és állampolgári ismeretek tanára]] 349 O N A osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]] 353 O N A osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; ének-zene tanár]] 320 O N A osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár;

természetismeret-környezettan tanár]] 308 O N K osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár;

természetismeret-környezettan tanár]] 302 O N A osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár;

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 308 Részidős képzés (levelező tagozat) (OLA) (OLK) O L A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

földrajztanár]] 400 O L A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

magyartanár]] 360 O L K osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

magyartanár]] 406 O L A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 438 O L K osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 360 O L A osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 326 O L A osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);

testnevelő tanár]] 320 O L K osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);

testnevelő tanár]] 286 O L A osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; népzene- és

népikultúra-tanár]] 310 O L A osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; rajz- és

vizuáliskultúra-tanár]] 360 O L A osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] 308 O L K osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] 348 O L A osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár

és állampolgári ismeretek tanára]] 370 O L A osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár

és állampolgári ismeretek tanára]] 348 O L A osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár

és állampolgári ismeretek tanára]] 336 Mesterképzés Részidős képzés (levelező tagozat) (MLA) (MLK) M L A andragógia 70 M L A tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] 90 M L K tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] 90 M L A tanári [2 félév [biológiatanár (egészségtan)]] 91 M L A tanári [2 félév [ének-zene tanár]] 78 M L K tanári [2 félév [ének-zene tanár]] 94 M L A tanári [2 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]] 83 M L K tanári [2 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]] 93 M L A tanári [2 félév [informatikatanár]] 80 M L K tanári [2 félév [informatikatanár]] 90 M L A tanári [2 félév [magyartanár]] 90 M L K tanári [2 félév [magyartanár]] 93 M L A tanári [2 félév [matematikatanár]] 82 M L K tanári [2 félév [matematikatanár]] 89 M L A tanári [2 félév [rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 87 M L A tanári [2 félév [testnevelő tanár]] 83 M L K tanári [2 félév [testnevelő tanár]] 88 M L A tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 87 M L K tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 89 M L A tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] 85 M L K tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] 89 M L A tanári [4 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]] 83 M L K tanári [4 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]] 87 M L A tanári [4 félév [informatikatanár]] 82 M L K tanári [4 félév [informatikatanár]] 90 M L A tanári [4 félév [kémiatanár]] 82 M L K tanári [4 félév [kémiatanár]] 85 M L A tanári [4 félév [magyartanár]] 90 M L A tanári [4 félév [matematikatanár]] 73 M L A tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] 78 M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] 85 M L A tanári [4 félév [rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 90 M L K tanári [4 félév [rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 99 M L A tanári [4 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 88 M L K tanári [4 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 89 Jelmagyarázat: A: alapképzés F: felsőoktatási szakképzés O: osztatlan tanárképzés M: mesterképzés N: nappali tagozat L: levelező tagozat A: állami ösztöndíjas K: önköltséges

