Voltak már szemet gyönyörködtető akciók

Éles végjátékokban sem volt hiány a kisvárdai női felkészülési tornán, amelyen a házigazda a román HC Zalau elleni mérkőzésen (25–25) kupahangulatú találkozót vívhatott, a Békéscsaba elleni záráson pedig a különbségre kellett rámenni a tornagyőzelemhez, és a 29–23-as siker elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a Kisvárda Master Good SE otthon tartsa az elsőségért járó trófeát (előzőleg a szlovákiai Iuventa Michalovcét győzték le a várdaiak 36–25-re). A bajnokság közeledtével pedig ilyen hőfokú mérkőzésekre van szükség, ez nem is kétséges.

– Azért is van értelme ezeknek a mérkőzéseknek, mert különböző stílusban játszó csapatokkal találkozhattunk, amihez egyrészt alkalmazkodni kell, másfelől pedig az összeszokottság hiánya miatt nagy szükségünk van minden egyes edzőmeccsre – mondta a torna végeztével Mátéfi Eszter, a kisvárdai csapat szakmai igazgatója. – Arról nem beszélve, elég sokat utaztunk az utóbbi hetekben, és szükségét láttuk annak, hogy hazai körülmények között, a saját közönségünk előtt is megmutassuk magunkat. Előfordultak kemény csaták és összességében jól szórakoztatott a közönség, és a mi szempontunkból is hasznos tornán vagyunk túl.

A városi tornacsarnok felújítása miatt egyelőre a Szent László-iskola a csapat otthona, az oda kilátogató szurkolók a tavalyihoz képest teljesen új összetételű együttest láthattak. Hol tart a csapatrészek összecsiszolása?

– Néha a védekezésünk már nagyon jól működik, de amikor agresszívabb stílusra lesz szükségünk, akkor a nyitott formációt alkamaznánk, és ahhoz még keressük a zavaró szerepkörében bevethető játékost, de ezzel is szépen haladunk – felelte a szakmai igazgató. – Az összeszokottság hiánya leginkább a támadójátékban érződik, nem mindig érzik még a játékosok, hogy mikor hova érkezik a labda és hova kell menniük, de ezt gyakoroljuk minden nap, és bízom benne, hogy mire kezdődik a bajnokság, a részek is a helyükre kerülnek. A mostani meccseken is kirajzolódott, hogy kiktől várhatjuk elsősorban a gólokat, de minden egyes játékosra szükségünk van. Ebben a felgyorsult kézilabdában senkit nem lehet hatvan percen keresztül, védekezésben és támadásban is a pályán tartani, ezért is forgatom úgy a csapatot ezeken a meccseken is, hogy akár Triscsuk Krisztina, Samira Rocha vagy éppen Vesna Milanovic-Litre is tehermentesítve legyen. Szerencsére minden egyes poszton több játékos is bevethető, gondot most az okozott, hogy az irányító pozícióból Marincsák Nikolett sérülés miatt kiesett, így az utolsó meccsre Tamara Radojevics egyedül maradt, de más szerkezettel, mondjuk a két beállós játékot alkalmazva, megoldottuk ezt is. Ebből is profitálhatunk, hiszen a bajnokságban is lehet olyan, amikor erre lehet szükségünk.

Az a bizonyos bajnoki rajt a kisvárdai csapat számára egy hetet késik, hiszen a Vác elleni nyitányt november 11-re halasztották, így a KKC szeptember 15-én, Székesfehérváron kezd majd. Jól jön a plusz egy hét?

– Jobban örültem volna, ha néhány napos csúszással vagy előrehozva le tudjuk játszani a Vác elleni mérkőzést, de ellenfelünknek nemzetközi kupakötelezettsége van, emiatt nem találtunk neki időpontot – így Mátéfi Eszter. – Van ennek előnye és hátránya is, az előnye az, hogy tudunk még egy hetet gyakorolni, de ennyi munka után már várja az ember a kezdést, így nem lett volna baj, ha minél előbb be tudunk mutatkozni, ráadásul hazai pályán. Arról nem beszélve, hogy semmit nem elkiabálva, de ez a csapat azért másabb lesz, mint a tavalyi, olyan játékosokkal erősítettünk, akik magas szinten kézilabdáznak. Azt halljuk a városban, hogy nagy az érdeklődés a csapat iránt, bízom benne, hogy meg tudunk majd felelni az elvárásoknak, de ismétlem, az összeszokottság terén még van hova előrelépnünk. Még sok hibával játszottunk a hétvégén, de azért már voltak szemet gyönyörködtető akciók, és biztos vagyok benne, hogy a sportágat kedvelők megtalálják majd azt az örömöt a csapat játékában, amiért érdemes lesz kilátogatni a mérkőzéseinkre.

Dunántúli portyán

A hétvégén két edzőmeccs vár a kisvárdai csapatra, pénteken az alaposan megerősített Siófok, másnap pedig az előző bajnokság negyedik helyezettje, a nemzetközi kupainduló Dunaújváros otthonában. Azt követően pedig már indul a bajnokság a többi csapat számára, így arra a hétre legfeljesebb környező országokbeli edzőpartnert találnak a kisvárdaiak, esetleg a város NB II-es férficsapata elleni meccsen gyakorolhatják majd elsősorban a védekezést.

