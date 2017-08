William Butler Yeats leveleiből, családja festményeiből és rajzaiból rendeznek árverést

Az írországi Yeats család relikviáit a szeptember 27-i árverés előtt első alkalommal láthatja a közönség előbb Dublinban, majd Londonban – számolt be róla a The Guardian pénteken.

A kikiáltási tételek között a levelek és festmények mellett könyvek, bútorok és a Yeats család egyéb személyes tárgyai, például W.B. Yeats hajkeféi is szerepelnek.

A költő bátyja, Jack B. Yeats festőművész és ugyancsak művész apjuk, John B. Yeats alkotásai, családi portrék és önarcképek mellett a család más tagjainak rajzaival teli vázlatkönyv is kalapács alá kerül.

A legnagyobb várakozás azt a több mint 130 kézzel írott levelet övezi, amelyeket Yeats első szerelméhez, Olivia Shakespear regényíróhoz írt. Az 1890-es években ismerkedtek össze, amikor Olivia boldogtalan házasságban élt. Szerelmük be is teljesedett, ám afférjuk csak rövid ideig tartott, barátságuk viszont a nő 1938-ban bekövetkezett haláláig fennmaradt. Ő mutatta be későbbi felségének, Georgie Hyde-Leesnek is, aki egyetlen lányának, Dorothynak volt a legjobb barátnője. Shakespear állítólag a színésznő Maud Gonne miatt szakította meg szerelmi viszonyát a költővel, bár Gonne többször is kikosarazta Yeatst, és végül egy politikushoz ment hozzá.

Yeats és Shakespear a korabeli politikai életről osztották meg egymással gondolataikat és a pletykákat, de a költő irodalmi kérdéseket is megvitatott vele, kölcsönösen kritizálták egymás munkáit.

A levelek úgy maradtak fönn, hogy Shakespear halála után költő veje, Ezra Pound az összes eredeti példányt visszaküldte. A levélcsomag értékét 350 ezer fontra (116 millió forintra) becsülik.

– MTI –

