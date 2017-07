Wimbledon – Federer nyolcadszor bajnok

Eredmény:

férfi egyes, döntő:

Roger Federer (svájci, 3.)-Marin Cilic (horvát, 7.) 6:3, 6:1, 6:4

Az előjelek a 11. londoni döntőjére készülő Federer sikerét jósolták, aki fantasztikus idényt tudhat maga mögött: a januári Australian Openen megszerezte 18. Grand Slam-serlegét, márciusban megcsinálta a “napfényes duplát”, azaz megnyerte az Indian Wells-i és a miami szupertornát is, majd kilencedszer diadalmaskodott Halléban. A németországi tornán, továbbá a döntőig Wimbledonban sem vesztett szettet, és 2017-ben 30 győzelem mellett mindössze két meccsen szenvedett vereséget.

A londoni GS-tornán ráadásul történelmet írhatott, mivel nyolcadik sikerével az örökranglista élére ugrott volna, megelőzve Pete Samprast és William Renshaw-t. Egyszersmind az open éra, azaz a profik 1968-as beengedése óta a legidősebb wimbledoni bajnok lehetett.

A 28 éves Cilic eddigi hat mérkőzésén három szettet vesztett idén az All England Clubban, idei mérlege pedig 29 győzelem és 13 vereség. A US Open 2014-es győztese volt az első horvát wimbledoni döntős Goran Ivanisevic 2001-es diadala óta, és sikerével az első horvát lehetett, aki két GS-trófeát zsebel be.

Ami a döntősök egymás elleni mérlegét illeti, a 35 éves Federer 6-1-re vezetett, egyetlen vereségét a 2014-es US Open elődöntőjében szenvedte el medjugorjei riválisától.

A nyolcadik összecsapás – a szombati női döntővel ellentétben – nyitott tető alatt kezdődött a centerpályán. A kiválóan fogadó svájci sztár 2:2-nél elvette ellenfele adogatását, a megilletődött Cilic 3:5-nél ismét elbizonytalanodott, és egy kettős hibával elbukta a 37 perces játszmát.

A második szettben a horvát rögtön elvesztette a szerváját – immár harmadszor -, majd 0:3-nál a szünetben elsírta magát, és az orvosokkal konzultált. A játéka továbbra sem javult, egyre többet rontott, egy újabb bréket követően pedig Federer könnyedén kiszerválta a játszmát.

A harmadik felvonás előtt Cilic ápolást kért a talpa miatt, ennek eredményeként váratlanul kiegyenlített lett a meccs, mígnem a rákapcsoló Federer 3:3-nál ismét brékelt. Innen már nem volt visszaút a horvát számára, aki 1-1-re rontotta mérlegét a GS-döntőkben. A találkozó 1 óra 42 percig tartott.

A svájciak büszkesége begyűjtötte nyolcadik wimbledoni serlegét, ezzel az örökranglista élére ugrott, s 19. GS-címével egyben tovább javította saját rekordját. A 2007-es Australian Open után ez volt a második GS-diadala, amelyet szettveszteség nélkül ért el.

Federer pályafutása 93. tornáját nyerte meg, londoni trófeája mellé 2,2 millió fontot (759 millió forint) kapott.

