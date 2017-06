Wimbledoni szabadkártyát is ért a siker

A pénteki esőzés miatt húzós program várt Fucsovics Mártonra (136. a világranglistán) szombaton Ilkleyben – mondjuk ehhez meg kellett nyernie a negyeddöntős mérkőzését az angliai ATP-challengertornán.

Erre azért jó esély kínálkozott, hiszen az angolok egyik új reménysége, a 18 éves Jay Clarke épphogy belül van a négyszázon a ranglistán (396.), igaz, az előző körben legyőzte a verseny nyolcadik kiemeltjét, az ukrán Ilja Marcsenkót (118.), ami Marcinak még sosem sikerült. Clarke legyőzése azonban nem okozott problémát, a nyíregyházi teniszező egyszer sem veszítette el szervajátékát, és mindkét játszmát brékkel zárta le.

Néhány óra szusszanás, és jöhetett az elődöntő, nem is akárki ellen. Az egy dolog, hogy Jevgenyij Donszkoj (96.) top százas játékos, de azt is elmondhatja magáról, hogy azon két teniszező egyike, aki a fantasztikus évet futó Roger Federert (5.) 2017-ben le tudta győzni. Korábban Marci ellen is nyert már egyszer, amiért most sikerült visszavágni két eléggé kiegyensúlyozott szettben. Az elsőben 6:5-nél brékelt másodszor a magyar játékos (korábban volt egyszer-egyszer elnyerték már a másik adogatását), a másodikban pedig 5:4-es vezetésénél, Donszkoj szervája közben volt két meccslabdája, de nem tudta lezárni az összecsapást, így azt sem mondhatta el, hogy mind a négy szombati szettjét brékkel fejezte volna be. A rövidítésre maradt a döntés, amit biztosan hozott Marci, így profi pályafutása tizenegyedik, a challengereket számítva, nyolcadik döntőjére készülhetett vasárnap, az elsőre, amit füves pályán játszhatott.

És meg is nyert a 438. helyen jegyzett, de korábban a 160. helyen álló, és a legmagasabb kategóriájú challengerverseny döntőjébe nyilván nem tévedésből bejutó ausztrál Alex Bolt ellen. Az első szett 26 perc alatt megvolt Marcinak, a másodikért jobban meg kellett dolgoznia, noha az 5:3-as vezetésért is adogathatott. Ekkor Bolt még visszajött, de Marci újra brékelt, igaz 5:4, 40:0 után csak az ötödik meccslabdát értékesítette. Majd elterült a földön, ahogy Rafael Nadaltól láthattuk a tíz Roland Garros-győzelme alkalmával. Volt is oka az örömre…

– Megszereztem életem eddigi legrangosabb trófeáját, ami ráadásul szabadkártyát ér a wimbledoni főtáblára – közölte az örömhírt velünk Fucsovics Márton. – Cseppet sem bánom, hogy így alakult, és nem kell kedden, fáradtan selejtezőt játszanom Roehamptonban. Ehelyett a wimbledoni szentélyben edzhetek remek teniszezőkkel.

És még valami: Marci hétfőtől várhatóan a 107. helyezést foglalja el a világranglistán, ami eddigi legjobbját, a 2014. októberben birtokolt 135. pozíciót messze felülmúlja.

ATP-challengertorna

Ilkey (127 ezer euró, fű)

Férfi egyes

Negyeddöntő: Fucsovics–Clarke (brit) 6:3, 6:4. Elődöntő: Fucsovics–Donszkoj (orosz, 3. kiemelt) 7:5, 7:6 (7–3). Döntő: Fucsovics–A. Bolt (ausztrál) 6:1, 6:4.

