Záhonyi kollégisták kegyeleti sétája

A diákotthon közösségének képviselői idén is megkoszorúzták az első és a második világháborús emlékművet, az 1956-os mártírok tüzérlaktanyában lévő emléktábláját, valamint a temetőben végső nyugalomra lelt egykori pedagógusaik: Czégény Miklós igazgató és Pálfalvy Sándor szaktanár síremlékét. Ugyancsak elhelyezték az emlékezés virágait a névadó szüleinek záhonyi, továbbá Dr. Béres József kisvárdai sírhelyén és a tavaly leleplezett szülővárosi szobránál, melyeknél gyertyagyújtással és rövid visszaemlékezéssel is felidézték az elhunytak életpályáját. Ezt megelőzően néhány kollégista a pár éve megszokottá vált önkéntes sírgondozásban is szerepet vállalt.

– Bökönyi Richárd –

