Záhonyi templomjubileum

A reformáció előtt korán behódolt községnek már a 17-18. században fatemploma és fa haranglába volt, mely a településsel együtt a Tisza árterületén helyezkedett el. A gyakori árvizek miatt 1770-ben a templomot szétszedték és védettebb helyen építették fel. Ezzel egy időben a falu is továbbköltözött a Tiszától. (Erre utal az ,,Ócska falu” elnevezés is.)

A templom 1805-1817-ig készült késő barokk stílusban. A stílusra a pompa és hatás további fokozása jellemző XV. Lajos korában, melyet rokokónak, vagy copfnak (hajfonat) neveznek. Az épület egy 1863. évi tűzben leégett. 1864-65-ben emelték a 32 méter magas tornyát, mely szintén copf stílusú és zsindelytetős. Ugyanekkor újították meg a templomot is. A zsindelytetőt tűzveszélyessége miatt 1894-ben bádogtetőre cserélték, melyet aztán 1925-ben felújítottak újabb bádogtetőre. A templom mennyezete kazettajellegű, egyszínű kékre festett, sík deszkából készítették. A rajta lévő aranyszínű csillagok az égboltot jelképezték. Három ablak található a belső térben a copf stílusnak megfelelő formában. A templom belső elrendezésénél nagy figyelmet fordítottak a padok elhelyezésére is. A 9×20 méteres belső térben 340 ülőhely van. A záhonyi református templom orgonáját Kerékgyártó István építette 1910-ben 6 változattal. A mesternek Debrecenben volt műhelye, s a Hajdúság és a Nyírség mellett Erdélyben is épített 23 orgonát.

– Tancsik Róbert –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA