Zarándokhellyé vált

Útikalauzunk nem akárki, hanem Márai Sándor, a város szülötte, a jeles író, akit hosszú élete során más égtájakra vetett a sors, ám Kassa iránti tisztelete, örök vágyódása egy életre a lelkébe vésődött. Miskolctól – ahonnan egy Márait kedvelő házaspár is velünk tart – alig hetven kilométernyire már feltűnik Kassa. A fogadtatás kissé lehangoló, a város szélén tízemeletes lakóházak sorakoznak. Vigasztaló, hogy távolabbról hamarosan feltűnik a város egyik büszkesége, a Szent Erzsébet székesegyház csúcsíves temploma. Kassa magyar örökségét látni mindig mellbevágó élmény, jóleső érzés sétálni a múlt emlékei között…

Történelmünk nagyjai

Az óvárosi rész maga a lüktető történelem. Közel százötven műemléképületet számolhatunk itt össze. A történelmi központ pedig az ország legnagyobb városrezervátuma. A hosszú főutcának szinte minden háza műemlék. Az út akaratlanul is a Szent Erzsébetnek szentelt katolikus püspöki székesegyházhoz vezet először, amely Magyarország egyik legnevezetesebb építménye volt. A templom építésének ideje egybeesik Zsigmond király uralkodásával, Mátyás király idejéből valók a székesegyház legszebb építészeti remekei. Az altemplomban történelmünk olyan nagyjai nyugszanak, mint II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona. Nem véletlenül vált a magyarok zarándokhelyévé, a templomban most is jó néhány honfitársunkkal találkoztunk. Nem hiányoznak az eligazgató prospektusok sem, kár, hogy magyar nyelvűt egyet sem találunk. Öröm viszont, hogy látogatható az altemplom. Ez nem mindig volt így, most viszont egy idegenvezető magyar nyelven tájékoztat minket. A katedrális elbűvölő, valóban „Európa egyik legszebb székesegyháza”.

A rácsodálkozás után betérünk az egyik kávézóba – Kassán, csakúgy, mint régen, szép számmal található belőlük, akárcsak az éttermekből. Szürkületig bolyongunk, bizony, ideje hazaindulni. Észre sem vesszük, hogy már itthon vagyunk, ahol fellapozzuk Márai füveskönyvét. Olyasféle ez, mint a régi füveskönyvek, amelyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj…

Örvendetes, hogy több kapcsolat is alakul Nyíregyháza és Kassa között. A fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai és pedagógusai, felelevenítve a régi iskolai kirándulásokat, külön vonattal utaztak pénteken Kassára, hogy leróják tiszteletüket a székesegyházban Zrínyi Ilona sírjánál. A november elején kezdődő kassai Kazinczy Napokon pedig részt vesz a Nyíregyházi Egyetem képviselője is.

Beszélgetni is lehet vele

Márai lakóházától nem olyan messze a közelmúltban átadták interaktív mellszobrát: a vele szemben lévő széken helyet lehet foglalni és akár beszélgetni vele. Mi fellapozzuk az egyik írását, amely útikalauznak is felfogható. „A Várost mi építettük. A Fő utca három- és ötablakos házait, a „lengyel” reneszánsz e remekeit, a csúcsos háztetőket, nemes ablakokat és a remekbe faragott kapukat, a boltíveket, s a hozzá való más urbanitást. Ezt mind mi építettük. Ez a mű igényes volt, az örökké valóságnak készült”. Bizony, ma, 2017-ben is így látjuk. Az ódon házak között bolyongva nem nehéz a múltat felidézni. Hamarosan megtaláljuk a Thália színház épületét is. Kint a program: mily véletlen, játsszák Márai Sándor Kassai polgárok című darabját is.

– Bodnár István –

