Zöld út a kéki felújításnak – Mátészalka kimarad a fejlesztésből?

Érvénytelen közbeszerzés

– A közbeszerzési eljárás érvénytelensége miatt az első ütem 2017 tavaszán indul, ekkor a 38 férőhelyes parkolót, illetve a bekötőutat alakítják ki – kezdte válaszát Lőcsei Virág. – Várhatóan 2017 nyarán kezdődik a második ütem: gyalogos-kerékpáros aluljáró és tetővel ellátott magasperon kiépítése. A Bocskai István és Temesvári utcák vonalában, a vágányok alatt átvezetendő aluljárónak nagy szerepe lesz a balesetveszélyes helyzetek megelőzésében. Az aluljáró alkalmas lesz a mozgáskorlátozottak kényelmes és biztonságos közlekedésére is: rámpák és liftek biztosítják az egyenlő esélyű hozzáférést. A háromszáz méter hosszú peron az állomásépülettől peronaluljárón, a peron végén pedig gyalogos-kerékpáros aluljárón keresztül lesz megközelíthető.

– Ugyancsak a második ütemben újítják fel a vágányhálózatot a személy- és teherforgalom menetrendszerűségének biztosítása érdekében.

– A harmadik ütem várhatóan 2017 végén indulhat, ekkor kerül sor az 1873-ban elkészült régi épület teljes felújítására, hogy az méltó legyen Kisvárda hagyományos eklektikus építészeti értékeihez. A földszinten korszerű, akadálymentesített utasforgalmi tereket alakítanak ki csarnokkal, pénztárral, kávézóval és mosdóval. A vasutas dolgozók munkaterei is megújulnak. A hatvanas évekbeli felvételi épületet lebontják, a helyén park és előtető lesz majd. Mindezzel párhuzamosan a MÁV modernizálja a hangos és vizuális utastájékoztató rendszert, valamint új biztosítóberendezést is telepít – tudtuk meg a részletekről.

Készülnek a tervek

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számos pályaszakasz, valamint szintbeli keresztezések átépítését is tervezzük. Ez utóbbiak közül az egyik legjelentősebb Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utca és a Kemecsei út kereszteződésének közelében lévő gyalogos és kerékpáros szintbeli átjáró kialakítása, amelynek kivitelezése 2017-ben kezdődik. A nyíregyházi állomás közelében lévő gyalogos felüljáró lépcsőit, pihenőjét és burkolatát is felújítjuk, új kerékpártoló rámpát alakítunk ki. Várhatóan 2017-ben indul a kivitelezés, a gyalogos felüljáróhoz csatlakozó út és járda aszfaltozási munkáit az elmúlt napokban fejezték be – tudtuk meg a szóvivőtől, mire számíthat jövőre a megyeszékhely lakossága.

– Az előkészítés, illetve a tervezés fázisában van Kék megállóhely és Fényeslitke vasútállomás felvételi épületeinek felújítása és P+R parkolók építése, minderre 2017–18-ban kerül sor. Terveink között szerepel még Tiszavasvári, valamint Tiszalök felvételi épületeinek homlokzatfelújítása is 2019-ben. Vaja-Rohod állomás rekonstrukciós terve elkészült, a kivitelezés a 2020-as évek elején várható – ismertette a távolabbi terveket Lőcsei Virág.

Mátészalka kimarad a fejlesztésből?

A Mátészalkaleaks blog a napokban cikkezett arról, hogy elmarad a Debrecen–Mátészalka vasútvonal felújítása, mivel a szóban forgó szakasz korszerűsítése helyett végül a Nyugati és Keleti pályaudvar állomásépületének felújítása mellett döntöttek. Mint írták, a kormány jóváhagyta a 2014–2020-as fejlesztési ciklusban az Európai Uniónak küldendő IKOP-projektlistát, mely az egész ország területét érintő közlekedési fejlesztéseket tartalmazza. A korábbi tervezethez képest ebben a Debrecen–Mátészalka szakasz korszerűsítése már nem szerepel, holott erre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára ígéretet tett: egy debreceni sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy 30 milliárd forintból megújul a 78 km hosszú vasútvonal, amelyen jelenleg csak személyvonatok közlekednek, s több mint 100 perc alatt teszik meg a távolságot.

Mátészalka valóban kimarad, igazak a holtvágányra futott vasútvonal-felújításról szóló hírek? – kerestük meg kérdésünkkel a város önkormányzatát. Érdeklődésünkre dr. Takács Csaba jegyző elmondta: – Az önkormányzat konkrét információkkal nem rendelkezik a Debrecen–Mátészalka vasútvonal fejlesztésének ütemezéséről, de bízunk abban, hogy kormányzati támogatással a vasútvonal tervezett fejlesztése realizálódik.

KM-HP, PI

