Zöld út Sényőről Diósgyőrbe

Nem éppen szokványos fordulattal szembesültek a sényőiek, igaz, látott már ilyet a világ. A megyei első osztályú futballcsapat alig néhány hete kinevezett edzője, Fogarasi Zoltán a távozás mellett döntött, mivel számára visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az élvonalban érdekelt Diósgyőrtől.

Nem mondhatott nemet

Konkrétabban a borsodi klub szakmai stábjában kap szerepet – utánpótlásvonalon. A talán soha vissza nem térő lehetőséget ragadta meg a tréner, a sényői vezetés pedig ritka korrekt módon útjára engedte, nem gördítve akadályt a lehetőséget nagy esélyként megélő Fogarasi Zoltán elé. Holott a nyáron alaposan megerősített együttes célja egyértelmű, a soros idényben a bajnoki címre hajt!

A terv jottányit sem változott, csupán a gárdát irányító személy: egyelőre Imrő László irányítja a felkészülést, mégpedig a jelenleg is aktív védő, Fiumei Viktor segítségével. A csapattól hétfő este elköszönt szakemberrel júliusban együtt érkezett (korábban Cigándon is együtt dolgoztak…), eredetileg kapusedzőként munkába állt férfiú megbízatása ideiglenes jellegű, amíg a poszt betöltéséről nem születik végső döntés.

Ilyen az edzői szakma

– Nagyon megtisztelőnek tartom, hogy rám esett a sényői vezetők választása a nyár elején, akik minden feltételt biztosítottak a nyugodt munkához – búcsúzott hivatalos formában Fogarasi Zoltán. – Néhány nappal ezelőtt érkezett azonban egy olyan felkérés a Diósgyőri Labdarúgó Akadémiáról, amit a további szakmai fejlődésem érdekében nem utasíthattam vissza. Éppen ezért maximális köszönettel tartozom Pehely Zoltán polgármester úrnak, Papp József elnök úrnak és Nagy Attila szakosztályvezető úrnak, akik megértették és ritka korrekt módon fogadták el a döntésemet.

– Az új helyzet természetesen váratlanul érte őket is és a csapatot is, de az edzői szakmában a váltás sokszor előre nem látható, és sok esetben tervezhetetlen, pláne, ha ez felfelé történik. Mindezek ellenére biztos vagyok abban, hogy az idei évre megfogalmazott célokat el fogja érni a klub. Köszönöm a játékosoknak és a szakmai stábnak is az eddig elvégzett rövid, de hatékony munkát, amivel megalapozhattuk, hogy jó csapat és jó közösség épüljön Sényőn.

KM-KT

