Zöldségek, saláták és sok gyümölcs – a bolgár konyha az egyik legegészségesebb Európában

Sprotni minden sarkon

A bolgár konyhát nem véletlenül tartják az egyik legegészségesebbnek Európában. Az ételek könnyedek, kímélő módon készülnek, nemzeti étkeik sok zöldséget és főzött vagy grillezett húst, főleg halat és csirkét tartalmaznak. Majdnem minden ételhez hozzáadják hagyományos fűszerüket, a csubricát, amelyet itthon borsfűként ismerünk. Sok tejet és tejfélét esznek, főleg a joghurtot és a sajtokat kedvelik. Az igazi bolgár joghurt sűrűbb, mint az itthoniak és különleges, szaftos íze van.

Nemzeti ételük a bob csorba bableves, amelynek íze területenként eltérő. A hagyományos bolgár fogások közé tartozik a kebabcse (ezek fűszerezett darált húsból készült, roston sütött roládok), a kavarma kebab (borsfűvel fűszerezett disznóhús zöldséggel és csípős paprikával), a muszaka (sütőben sült étel húsból, zöldségből, kaskavala sajtból, burgonyából, káposztából), a gjuvecs (zöldségtál borral tálalva), a banicska (ez leveles tésztából készült kalács juhsajttal töltve) és a baklava (édes bolgár sütemény), de innen ered a szintén híres sopszka saláta is. A hazánkban is kedvelt salátába a paradicsomon, paprikán és a balkáni sajton kívül uborkát és apróra vágott hagymát is tesznek, tálalás előtt pedig meglocsolják egy ecetből, olajból és sóból készült öntettel.

A nyaralók általában nagyra értékelik a hideg, frissítő és nagyon ízletes leveseket. Az egyik legismertebb a „tarator”, amely fehér joghurt, reszelt uborka és kapor hozzáadásával készül, de sokan szeretik a hideg káposztalevest is.

Aki – útitársunkhoz hasonlóan – megunja a szállodában a zöldségek garmadáját, minden sarkon vehet sprotnit – a teljesen átsütött kis halakat akár menet közben is fogyaszthatjuk –, náluk a főtt helyett a sült kukorica a menő, és sok helyen készítenek frissen facsart gyümölcsleveket is, potom áron. Éttermeik hét nyelven beszélnek, a kínálat pedig nem merül ki a tenger gyümölcseiben, steaket ugyanúgy falatozhatunk, mint pizzát. Ami közös bennük: nagyon finomak és baráti áron kínálják őket.

Így vagy úgy, de mindenki jóllakott, és a nyaralást összegezve senki sem panaszkodhatott az ellátásra – a felszedett plusz kilókra annál inkább.

Joghurtos uborkaleves

Hozzávalók: 1 kígyóuborka, 4 dl natúr joghurt, 1 csokor kapor, 3 gerezd fokhagyma, 1 ek. olívaolaj, só.

Elkészítés: Az uborkát nagyon apró kockára vágjuk. Megsózzuk, beletesszük az áttört fokhagymát, a joghurtot és az olajat, majd összekeverjük. Rászórjuk a finomra vágott kaprot, felhígítjuk annyi jéghideg vízzel, hogy 1 liternyi levest kapjunk. Közvetlenül fogyasztás előtt készítsük el, mert ha áll, az uborka levet enged.

