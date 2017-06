Zúzódások, törések, csípések, égések

A népszerű kirándulóhelyeken hétvégente rengetegen túráznak, a kellemes időjárás mindenkit a természetbe csábít. Egyre több időt töltünk a szabadban sportolással vagy kerti munkával, de van egy apró potyautas, akit senki sem visz haza szívesen. A kullancsok főként erdeinkben (pl. a gazdag aljnövényzetű gyertyános-tölgyesekben), valamint egyéb, bokros-fás, sűrű aljnövényzetű területeken fordulnak elő, de városi környezetben is találkozhatunk velük, különösen az összefüggő növényzettel borított kisebb-nagyobb területeken, így parkokban és családi házak kertjeiben, a magas fűvel benőtt, elhanyagolt telkeken és a települések határában. A kullancsszezon május–június környékén éri el csúcspontját.

A gyerekek viseljenek bukósisakot, térd- és könyökvédőt!” Dr. Dicső Ferenc

A kirándulás potyautasai

– A kullancsok nem a csípésükkel okoznak bajt, hanem azzal, hogy a vérszívás során a nyálukkal különböző vírusokat, baktériumokat juttatnak a szervezetünkbe. Fontos, hogy védekezzünk ellenük megfelelő ruházattal, kullancsriasztóval, az általuk terjesztett betegségek elleni oltással – tanácsolta dr. Domokos Gabriella. A Jósa András Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának vezető főorvosa korábban elmondta: a szabadban töltött idő alatt és a végén is alaposan vizsgáljuk át a teljes bőrfelületünket, elsősorban a hajlatokat és a deréktájékot! A kullancsot szakszerűen és mihamarabb ki kell venni, mert a vérszívó megfertőzheti az embert Lyme-kórral, amely egyre gyakoribb betegség, de antibiotikumos kezeléssel jól gyógyítható. A kullancs okozta igazi veszély a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás, ami a Lyme-kórnál ritkább, de jóval súlyosabb kórkép, védőoltással megelőzhető a baj.

Naptej, bukósisak

S ha már csípés, akkor szólni kell a méh- vagy darázscsípésről is, ami legtöbbször magától vagy néhány napos vizes borogatástól elmúlik. – Akik allergiásak a rovarcsípésre, komolyabb tünetekre számíthatnak: az enyhe fájdalomtól a duzzanaton és a kiütéseken át súlyos anafilaxiás reakciót is kiválthatnak, ilyenkor azonnal orvoshoz kell fordulni – figyelmeztet dr. Dicső Ferenc. Az oktatókórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa a szünidei tapasztalatok alapján elmondta: jelentősen megnő a kerékpáros balesetek száma, amire a gyermeksebészeti részlegen előre készülnek, nem ritka, hogy napi 15–20 kis sérültet látnak el.

– A legveszélyesebbek a koponya- vagy hasi sérüléssel járó balesetek, ezért fontos, hogy a gyerekek viseljenek bukósisakot, térd- és könyökvédőt – mondta a főorvos. – Jellemző, hogy a gyerekek (de még a felnőttek is) felhevült testtel ugranak vízbe, ami ritmuszavart válthat ki. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szülői felügyelet és a fokozatosság jelentőségét, de nemcsak ezekben az esetekben, hanem a napozás során sem.

Sok a napsugárzás okozta égési sérülés az osztályon, a napszúrás, a hőguta és a kiszáradás is. A gyerekek napfény elleni védelme azért nagyon lényeges, mert a kicsik bőre sokkal vékonyabb, így lényegesen érzékenyebb, mint a felnőtteké, az ultraviola sugarak a bőrük mélyebb rétegeit is könnyedén elérhetik. – A gyerekek kétéves korukig ne menjenek ruha és kalap nélkül a napra, bőrüket feltétlenül kenjék be a szülők napozószerrel! Az egyévesnél fiatalabb babákat pedig egyáltalán nem szabad kitenni a közvetlen napsütésnek, a legkisebbekkel kerülni kell a strandok medencéjét és figyelni kell – főleg a nagy melegben – a megfelelő folyadék-utánpótlásra – foglalta össze Dicső Ferenc.

Baj a pikniken

– A hőség utáni esőzés kiváló környezetet teremt az erdei gombáknak, nyáron sok család dönt a gombászás mellett, és a tragédiák ellenére sem veszik komolyan, hogy csak bevizsgált, ellenőrzött gombát fogyasszanak – említette a főorvos. A nyár a kerti sütögetés időszaka is, így kisebb-nagyobb égési sérülések előfordulhatnak. Minden égés esetén a legfontosabb teendő, hogy folyó, hideg vízzel hűtsük 8–10 percen keresztül a megégett felületet, amely a fájdalmat is csillapítja és a mélyebben fekvő szövetek további károsodását is meggátolja. A felületes égés jól gyógyul, ha nem érint túl nagy felszínt, általában nincs szükség kezelésre, minden más esetben szükséges az orvosi ellátás.

Házi feladat: önvizsgálat tetőtől talpig

Természetjárással egybekötött szalonna- és virslisütést tartott pénteken a Sóstói-erdő szívében az Apáczai Csere János általános iskola 8. c osztálya. Mielőtt útnak indult volna végzőseivel, Rátonyi Marianna osztályfőnök mindenkinek felhívta a figyelmét a biztonságos közlekedésre, valamint a lehetséges balesetforrásokra és egészségügyi veszélyekre.

– Bízom benne, hogy a kirándulásokban, táborozásokban, strandolásokban gazdag vakáció alatt is a fülükbe csengenek majd a szavaim, miszerint körültekintően kerékpározzanak, tartsák távol magukat a tűző naptól, a veszélyes helyektől. Ne mászkáljanak egyedül idegen környéken, főleg éjszaka, s ha eltévednek vagy baleset éri őket, azonnal kérjenek segítséget. Kissé felbosszantott, hogy miután a fiatalok gondosan befújták, bekenték magukat kullancsriasztó szerekkel, ezen felbátorodva a térdig érő aljnövényzetben lazán sétálgattak az erdőben. Parancsba kapták, hogy hazaérve tetőtől talpig vizsgálják át magukat, hiszen nem nyújtanak 100 százalékos védelmet a riasztószerek, bármit mondanak is a reklámok.

