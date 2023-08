Az Atlétikai Világbajnokság kezdete előtt már önkéntesként dolgoztam a melegítő pályán, így bepillantást nyerhettem, hogyan edzenek a világ legjobbjai. A sprinterek több mint egy órát melegítenek, dinamikus gimnasztika, majd nagyon változatos futóiskola a fő rész előtt. A levezetés pedig hengerezés, nyújtás gumiszalaggal és Stretch Band-del. Joe Kovacs edzés után igyekezett a jégkádba. Fantasztikusan kedves és nagyon emberi. Mivel a nagyapja volt magyar, egy szót sem tud magyarul, de nagyon élvezi azt, hogy magyaros a neve.

Szerinte minden Kovács nevezetű az unokatestvére és a közönség hozzásegítette, hogy bronzérmet nyert súlylökésben. A női 100 méteres síkfutás győztese, Sha’Carri Richardson hármas csapatban edz és mindig szól körülöttük a zene. Sokan hatalmas fejhallgatókkal futnak, a zene nagyon meghatározó az edzéseken.

2700 önkéntes dolgozik a VB-n, igyekszünk mindenben segíteni a versenyzőknek. A verseny alatt abban a Team-ben vagyok, akik az edzőruhájukat, táskájukat, akkreditációs kártyájukat visszaadják a versenyzőknek. Nagyon emberiek ők is, semmi sztárallűr. Ha megkérem, lefotózhatom-e őket, felajánlják, szelfizzünk. Az előfutamok során kíváncsiak a többi futamra is, szurkolnak egymásnak. Mindenki dicséri a hozzáértő közönséget. A stadion atmoszférája fantasztikus, a magyar versenyzők arról számolnak be, mikor belépnek a pályára kirázza őket a libabőr, mert több mint ötvenezer ember skandálja a nevüket. Nagyon sok magyar csúcs születik és Halász Bencének köszönhetően megvan a magyar érem is!

A stadion maga grandiózus, a fények ámulatba ejtőek. A melegítőpályáról golfkocsik szállítják a versenyzőket a stadionba a Duna partján, szemet gyönyörködtető panorámával.

A világbajnokság kabalafigurája, Youhuu külön szám, igazi showman. Fut, szaltókat ugrik, percekig fejen áll, a színfalak mögött is mókázik. Aki még teheti, jöjjön és élőben is élje át az élményeket, ki tudja mikor lesz ilyen nagyszabású sportesemény hazánkban.

Horányi Zsuzsa

