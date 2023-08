A férfiak húsz kilométeres gyaloglásához hasonlóan a Nemzeti Atlétikai Centrum programja is csúszott, így viszont száraz körülmények között versenyezhettek a férfi súlylökők. A Nyíregyházi Sportcentrum magyar bajnoka, Tóth Balázs a selejtező A-csoportjában mutatkozott be, mások mellett itt kezdett a világcsúcstartó amerikai Ryan Crouser is.

Balázs 17.37-dal indított, a második kísérlete érvénytelen volt, majd harmadikra 17.27-ig jutott, így 35. helyen zárt, számára befejeződött a vb. A közönség vastapssal köszönte meg neki a versenyzést.

