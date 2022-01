A jamaicai Marley 1963-ban kezdett fellépni a The Wailersszel, 1974-től már szólóban zenélt. Nagyon fiatalon, 36 éves korában, 1981-ben hunyt el rákban. Múlhatatlan szerepe volt a reggaezene népszerűsítésében, lemezeiből világszerte 75 millió példányt adtak el. Legismertebb számai között szerepel a Stir It Up, a Get Up, Stand Up, a Buffalo Soldier és a Redemption Song.