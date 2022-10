Arra riadtam július 24-én éjjel, hogy valami hideg szellő fúj be a takaróm alá - kezdte a történetét a hölgy. - Megborzongtam, és kivert a libabőr is. Felkeltem, hogy megkeressem, honnan jön a huzat. Fura volt az egész így nyáron. De nem találtam semmit, szóval visszafeküdtem az ágyba, és jól magam köré csavartam a takarót. Azaz, hogy csak a takarót akartam, de sikerült magamhoz szorítani valami mást is. Egy nyúlánk szürke test simult a mellkasomhoz. Nem éreztem, hogy lélegzett volna, csak bámult. A szeme egészen légies volt, és csak szívott be a pupilláján keresztül. Elképesztően vonzó volt. Elkezdett közeledni felém, én meg hagytam.

„- Nem tudom honnan jöttél, de tudom merre tartasz. És haladj csak nyugodtan!” – mondtam neki.

Erre gyengéden rám feküdt, mint egy lepel. És le se kellett vetkőzni, áthatolt ő mindenen. Elképesztően jól csinálta, majdnem belehaltam. Csak az volt a fura, hogy közben végig síri csend volt. Aztán ahogy végeztünk, megint jött a fuvallat, és a következő pillanatban már sehol sem volt az éjjeli behatoló. Reggel azt hittem, hogy csak álmodtam az egészet, de aztán megtaláltam nyomait a lepedőmön. Ekkor ötlött fel bennem a kérdés: Együtt háltam egy kísértettel?

És hogy mi igaz ebből a történetből? Döntse el ki-ki maga! Akinek pedig akad hasonló sztori a tarsolyában – ne adj isten magával a sokat emlegetett farkasemberrel hozta össze a sors, ne tartsa magában – csupa fül vagyunk!