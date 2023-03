Tökéletes, 50 pontos produkciójával mindenkit elvarázsolt az ajaki színésznő, Gubik Petra, aki Rózsa Magdi bőrébe bújt. Az előadása után felrobbant a stúdió, állva tapsolt a zsűri és a közönség is.

A borsonline.hu cikke is megerősíti, hogy szívét-lelkét beletette a produkcióba Gubik Petra és nem csak külsőleg, de hangban is olyan tökéletesen hozta Rúzsa Magdit, hogy kész varázslat volt. Lékai-Kiss Ramóna teljesen az előadás hatása alá került, meg is könnyezte.

– Még a szünetben is remegtem, remegett kezem-lábam – árulta el Gubik Petra. – Annyira benne voltam, annyira izgultam! Bárkit kapok, mindig a legjobbra törekszem, de ez a dal különösen fontos volt nekem! Így nagyon örülök annak, hogy a Magdival is ilyen sikert arattam, és főleg azért, hogy megírta ezt a dalát anno, mert nem gondoltam volna álmomban sem, hogy én ezt majd egyszer így ilyen miliőben előadhatom. A nézőknek is nagyon szépen köszönöm, hogy szavaztak rám, hogy néztek bennünket, és tartsanak velünk a jövőben.

KM