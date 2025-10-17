Döbbenet! Hiába nyomkodod a távirányítót, ezt a csatornát többé nem találod

December 31-én véget ér egy korszak, mivel a Paramount Global leállítja több legendás MTV-csatorna sugárzását Európa-szerte. A TV-csatorna 44 éven át meghatározta a fiatalok zenei ízlését és a popkultúrát világszerte – írta az Világgazdaság.

Először az Egyesült Királyságban és Írországban szűnik meg, majd Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztráliában és Brazíliában kapcsolják le a sugárzást.

A döntés mögött a Paramount Global költségcsökkentő intézkedései állnak, mivel idén egyesülnek a Skydance Mediával, illetve fontos tényező, hogy a zenehallgatási és médiafogyasztási szokások az elmúlt években drámaian megváltoztak. Az MTV első néhány éve után, 1987-ben kezdte meg a sugárzást Európában. A 2010-es évekre a hagyományos zenei televíziózás elavulttá vált a közösségi média és az igény szerinti streaming térnyerésével.

Az MTV márka digitális platformokon és olyan jellegzetes eseményeken keresztül folytatódik, mint az MTV Video Music Awards (VMA) és az MTV Europe Music Awards (EMA).

Ez az öt csatorna szűnik meg december 31-én az MTV Music,

az MTV 80s,

az MTV 90s,

a Club MTV

és az MTV Live.

Az MTV ezzel a klippel indította adását 1981-ben