2 órája
Döbbenet! Hiába nyomkodod a távirányítót, ezt a csatornát többé nem találod
A Paramount Global leállítja több legendás Tv-csatorna sugárzását Európa-szerte. Az MTV 44 éven át sugárzott zenei klippeket.
December 31-én véget ér egy korszak, mivel a Paramount Global leállítja több legendás MTV-csatorna sugárzását Európa-szerte. A TV-csatorna 44 éven át meghatározta a fiatalok zenei ízlését és a popkultúrát világszerte – írta az Világgazdaság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Először az Egyesült Királyságban és Írországban szűnik meg, majd Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztráliában és Brazíliában kapcsolják le a sugárzást.
A döntés mögött a Paramount Global költségcsökkentő intézkedései állnak, mivel idén egyesülnek a Skydance Mediával, illetve fontos tényező, hogy a zenehallgatási és médiafogyasztási szokások az elmúlt években drámaian megváltoztak. Az MTV első néhány éve után, 1987-ben kezdte meg a sugárzást Európában. A 2010-es évekre a hagyományos zenei televíziózás elavulttá vált a közösségi média és az igény szerinti streaming térnyerésével.
Az MTV márka digitális platformokon és olyan jellegzetes eseményeken keresztül folytatódik, mint az MTV Video Music Awards (VMA) és az MTV Europe Music Awards (EMA).
Ez az öt csatorna szűnik meg december 31-én
- az MTV Music,
- az MTV 80s,
- az MTV 90s,
- a Club MTV
- és az MTV Live.
Az MTV ezzel a klippel indította adását 1981-ben
Ezen a szép napon idáig süllyedni Szabolcsban? Kiderült, mit éltek át a lakók, amíg a fél megye aludt!
Enni és beszélni sem tudott a Szpari játékosa a horrorütközés után! Akkorát kapott, hogy megrepedt a hasnyálmirigye
Micsoda? Már karácsonyi dekorációkat kap Nyíregyháza? 🎄(videóval)