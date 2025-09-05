Képzés, iskola
3 órája
Pinkerton Tanoda – Piacképes szakmák, biztos jövő
Ne hagyd, hogy lemaradj a lehetőségekről! A Pinkerton Tanodában olyan képzéseket kínálunk, amelyekkel biztos állást találhatsz Magyarországon. Rugalmas tanulási lehetőségek, piacképes tudás, valódi karrierút. Kezdj új életet velünk!
Képzéseink:
- Személy- és vagyonőr (PK:10323009)
- Pedagógiai asszisztens (PK:01194002)
- Gyógypedagógiai asszisztens (PK:01194001)
- Dajka (PK:01193003)
- Gyógyszertári szakasszisztens (PK:09165001)
- Demencia gondozó (PK:09214001)
- Segédgondozó (PK:409232203)
- Drogerista (PK:04163016)
Elérhetőségek:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9/B.
Telefon: +3630 703 0804
E-mail: [email protected]
Nyitvatartás: H-P: 8.30-12.00
Képzés, iskolaA dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre