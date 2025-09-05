szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

30°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képzés, iskola

1 órája

Pinkerton Tanoda – Piacképes szakmák, biztos jövő

Címkék#képzés#oktatás#felnőttképzés

Ne hagyd, hogy lemaradj a lehetőségekről! A Pinkerton Tanodában olyan képzéseket kínálunk, amelyekkel biztos állást találhatsz Magyarországon. Rugalmas tanulási lehetőségek, piacképes tudás, valódi karrierút. Kezdj új életet velünk!

PR cikk
Pinkerton Tanoda – Piacképes szakmák, biztos jövő

Képzéseink:

  • Személy- és vagyonőr (PK:10323009)
  • Pedagógiai asszisztens (PK:01194002)
  • Gyógypedagógiai asszisztens (PK:01194001)
  • Dajka (PK:01193003)
  • Gyógyszertári szakasszisztens (PK:09165001)
  • Demencia gondozó (PK:09214001)
  • Segédgondozó (PK:409232203)
  • Drogerista (PK:04163016)

Elérhetőségek:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9/B.

Telefon: +3630 703 0804

E-mail: [email protected]

Nyitvatartás: H-P: 8.30-12.00

 

 

 

Képzés, iskola

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu