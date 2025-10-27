október 27., hétfő

Szabina névnap

+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség, életmód

1 órája

Belvárosi Optika

Címkék#kontaktlencse#ESSILOR#stílus#szépségápolás#szemüveg#látásvizsgálat#optika

PR cikk
Belvárosi Optika

A Belvárosi Optika 40 éve a nyíregyházi belváros meghatározó pontja. Szemüvegeink mögött nemcsak lencsék és keretek, hanem valódi figyelem, szakértelem és több évtizednyi tapasztalat áll. Büszkék vagyunk arra, hogy generációk térnek vissza hozzánk – mert tudják, nálunk a látás valóban személyes ügy. 

  • dioptria meghatározás, látáskorrekció
  • zöldhályog, szürke hályog
  • szemnyomás mérés
  • szemfenék vizsgálat 
  • kontaktlencse vizsgálat illesztés és betanítás
  • gyulladásos tünetek vizsgálata és kezelése 
  • egyéb szembetegségek vizsgálata, tanácsadás
  • szemüveg javítás 
  • minőségi keretek

AJÁNDÉK SZEMÜVEGLENCSE VÉKONYÍTÁS 2025. DECEMBER 31-IG. Varilux Comfort Max (multifokális) és egyfókuszú lencsékre

 

Belvárosi Optika

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS TÉR 1.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553767535765

(70) 331 9590, (70) 311 7265

H-P: 9-16:30, SZ: 9-11:30, V: ZÁRVA

[email protected]

 

Egészség, életmód

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu