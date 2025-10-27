A Belvárosi Optika 40 éve a nyíregyházi belváros meghatározó pontja. Szemüvegeink mögött nemcsak lencsék és keretek, hanem valódi figyelem, szakértelem és több évtizednyi tapasztalat áll. Büszkék vagyunk arra, hogy generációk térnek vissza hozzánk – mert tudják, nálunk a látás valóban személyes ügy.

dioptria meghatározás, látáskorrekció

zöldhályog, szürke hályog

szemnyomás mérés

szemfenék vizsgálat

kontaktlencse vizsgálat illesztés és betanítás

gyulladásos tünetek vizsgálata és kezelése

egyéb szembetegségek vizsgálata, tanácsadás

szemüveg javítás

minőségi keretek

AJÁNDÉK SZEMÜVEGLENCSE VÉKONYÍTÁS 2025. DECEMBER 31-IG. Varilux Comfort Max (multifokális) és egyfókuszú lencsékre