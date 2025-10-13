Hirdetés
26 perce
Kovács Bosch Car Service
Kovács Bosch Car Service szolgáltatásai
- Hybrid és elektromos gépkocsik szervizelése
- Dióhéjas tisztítás (szívócsatorna)
- Automata váltó gépi olajcsere
- Klímafeltöltés R134a-R1234yf
- Kézi sebességváltó javítás
- Vonóhorog felszerelés-bekötés
- Gumi szerelés-centrírozás
- Kipufogójavítás
- Személygépkocsi és kistehergépkocsi javítása, műszaki vizsgára felkészítés
- Motordiagnosztika
- Olajcsere – időszakos szerviz
- Motorjavítás (benzin és dízel)
- LPG Gázbiztonsági szemle – kiszerelés – gáztartálycsere (kivétel, javítás és beszerelés)
Elérhetőségek:
4551 Nyíregyháza-Oros, Csermely köz 10.
https://kovacsauto-oros.hu/
e-mail: [email protected]
tel.: +36-20/225-55-70, +36-20/92-65-157
