Kovács Bosch Car Service

Kovács Bosch Car Service

Kovács Bosch Car Service szolgáltatásai  

  • Hybrid és elektromos gépkocsik szervizelése 
  • Dióhéjas tisztítás (szívócsatorna) 
  • Automata váltó gépi olajcsere 
  • Klímafeltöltés R134a-R1234yf 
  • Kézi sebességváltó javítás 
  • Vonóhorog felszerelés-bekötés 
  • Gumi szerelés-centrírozás 
  • Kipufogójavítás 
  • Személygépkocsi és kistehergépkocsi javítása, műszaki vizsgára felkészítés 
  • Motordiagnosztika 
  • Olajcsere – időszakos szerviz 
  • Motorjavítás (benzin és dízel) 
  • LPG Gázbiztonsági szemle – kiszerelés – gáztartálycsere (kivétel, javítás és beszerelés)

Elérhetőségek: 
4551 Nyíregyháza-Oros, Csermely köz 10.
https://kovacsauto-oros.hu/
e-mail: [email protected]
tel.: +36-20/225-55-70, +36-20/92-65-157

 

