Nem csupán „láthatatlanok” ezek a készülékek, de nagy lehetőségeket is rejtenek magukban: olyan rendszereket is képesek összekötni, amelyek eddig nem voltak kapcsolatban. A Lightware termékekkel egy tárgyaló, előadóterem teljes vezérlése, automatizációja is könnyedén kivitelezhető: például egy megbeszélés automatikus kezdése, laptopok csatlakoztatása, de akár a világítás fel- és lekapcsolása is megoldható egyetlen érintőképernyőről. A bonyolult mérnöki munkát a cég biztosítja, ugyanakkor az irányítás a felhasználók kezébe kerül, de már minden egyszerűen, könnyen használható kontrollerek, szoftverek formájában.