Itthon és a világban az FMCG termékek online értékesítése az e-kereskedelem egyik leggyorsabban fejlődő területe. A GKI Digital piackutató cég hazai felhasználók körében készült Online Retail Big Picture című, a mintegy 3,5 millió hazai internetezői sokaságra reprezentatív felmérése a szegmens számos jellegzetességét fedte fel.

Az élelmiszerek és háztartási cikkek (gyűjtőnéven FMCG-termékek) piaca, amely a korábbi években csak alig tudott teret szerezni magának a magyar e-kereskedelmi piacon, a pandémia megjelenése óta robbanásszerű fejlődési pályára állt. Az élelmiszerek, háztartási cikkek és drogériai termékek internetes értékesítési forgalma 2021 első 9 hónapjában közel 45 százalékkal nőtt az Magyarországon: ezzel a bővüléssel tavaly az FMCG lett a leggyorsabban bővülő szegmens az online kiskereskedelmen belül – derül ki a GKI Digital Online Retail Big Picture című kutatásából.

2021 első három negyedévének bruttó 75 milliárd forintot is meghaladó forgalma a negyedik negyedév hasonló mértékű bővülésével együtt 2021-ben összesen több mint bruttó 110 milliárd forintos bevételt jelentett a napi fogyasztási cikkek hazai internetes piaca számára. Az egész online kiskereskedelmi szektor növekedési ütemének másfélszeresét meghaladó, közel 45 százalékos bővülési ütemével az FMCG immár a negyedik legnagyobb online terület a magyar piacon a műszaki cikkek, a ruházat, illetve a játék/ajándék kategóriák után.

Mit rendelnek a magyar internetezők?

Az FMCG az egyik legszélesebb termékkínálattal rendelkező terület a kereskedelmen belül, napjainkra az online áruházak szintjén is széles kínálattal találkozhatnak a vásárlók a háztartási vegyiáruktól kezdve a babaápolási termékeken át, a tartós és friss élelmiszerekig szinte minden elérhető már online is – egyre gyakrabban akár aznapi kézbesítéssel is.

A kutatás eredményei szerint már a magyar online vásárlók is egyre bátrabban rendelnek akár a friss élelmiszerek közül is az internetről, a népszerűségi listát azonban a tartós háztartási cikkek vezetik:

1. tisztítószer, háztartási vegyiáru (52,3%)

2. szépségápolási termék (40,3%)

3. gyógyszer, vitamin, egészségmegőrzés (39,2%)

4. toalettpapír, szalvéta, papíráru (38,3%)

5. tartós élelmiszer (35,8%)

6. üdítő, ásványvíz (31,8%)

7. tejtermékek (29,7%)

8. zöldség, gyümölcs, tojás (28,9%)

9. felvágott (25%)

10. állateledel (24%)

2021-ben az online megrendelt FMCG termékek kategóriájában az átlagos kosárérték közel bruttó 21 ezer forint volt.

A legtöbben az eMAG-tól rendeltek gyorsan forgó fogyasztási cikket

A GKI Digital kutatásának eredményei szerint a magyar online vásárlók közül a legtöbben az eMAG-tól rendeltek gyorsan forgó fogyasztási cikkeket 2021-ben a vizsgált tizenhat, online FMCG kereskedelemben aktív márka közül.

Ha az FMCG-n belül kifejezetten élelmiszerre és készételre szűkítjük a listát, az eMAG még ekkor is a negyedik helyen áll a fogyasztási cikkekre és élelmiszerekre specializálódott Tesco, Foodpanda, Kifli.hu hármasa után, ami jól jelzi a termékkategória népszerűségét az általános webáruházként működő eMAG.hu-n.

A kutatás vizsgálta azt is, hogy az online napi fogyasztási cikkeket vásárlók melyik kereskedőt kedvelik a leginkább: ebben az összesítésben szintén az eMAG végzett az élen, a második helyre holtversenyben a Foodpanda és a Tesco online áruháza került, míg a harmadik legkedveltebb szereplő a Rossmann lett.

Az idősebb netezők ütemezetten, a fiatalok ad-hoc vásárolnak be

A kutatás korosztályi bontásaiból kiderül, hogy az idősebb, 60 év feletti korosztály tagjaira a rendszeresség jellemző, mivel ők az átlagosnál nagyobb arányban nyilatkoztak úgy, hogy a heti bevásárlást (18%) és a havi bevásárlást (29%) intézik online (is).

A 18-24 éves korosztály tagjainak vásárlási szokásai jelentősen eltérnek, rájuk nem jellemző, hogy ütemeznék az online bevásárlást: 51%-uk egyszerűen akkor vásárol online FMCG termékeket, amikor nincs kedve vagy ideje boltba menni. Az átlag feletti arányban vásárolnak napi használati cikkeket online a nők (14%), a 30-39 évesek (16%) és a Budapesten élők (22%) a kutatás eredményei szerint.

Hogyan választanak áruházat a magyar internetezők?

A válaszadók legnagyobb hányada (36%) elsősorban a termékek ára alapján választja meg, melyik online áruházból rendel fogyasztási cikket, de csaknem ugyanennyien (34,1%) választanak korábbi tapasztalataik alapján.

A korábbi pozitív tapasztalatok különösen fontosak a 60 év feletti felhasználók körében: körükben a legnagyobb az aránya (46%) azoknak, akik ár helyett a kedvező tapasztalatok alapján választanak online áruházat. Ugyancsak nagyon fontos szempont a fogyasztási cikkek online rendelésekor a weboldal könnyű használhatósága, valamint a kiszállítás kiszámíthatósága és gyorsasága is – derül ki a kutatás eredményeiből.

Élelmiszer és egyéb háztartási cikk internetes vásárlása kapcsán minden második válaszadót az bosszant a leginkább, ha a kiszállított termékek minősége nem megfelelő, 40 százalékuk az ügyfélszolgálat elérhetetlenségét tartja frusztrálónak, és ugyanennyien tartják problémásnak, ha helyettesítő terméket kapnak az eredetileg kiválasztott termék(ek) helyett.

Két-három napon belüli kiszállítást kérnek a legtöbben

Bár bizonyos településeken és szállítóknál már akár aznapi kiszállítás is elérhető, a fogyasztási cikkeket rendelő online vásárlók 41 százaléka 2-3 napon belüli kiszállítási időpontot választ. A vásárlók csaknem negyede (24,8%) esetében van, hogy aznapi, van, hogy későbbi kiszállítást kérnek, 21,3 százalékuk pedig nem ragaszkodik fix időablakhoz, akkor veszi át a terméket, amikor az megérkezik.

Mivel a napi szintű bevásárlást még kevesen intézik az interneten keresztül Magyarországon, az aznapi átvételt az online FMCG termékeket rendelő vásárlók mindössze 7,6 százaléka részesíti előnyben, további 2,1 százaléka néhány órán belüli átvételt várna el, újabb 2 százalékuk pedig – az éttermi kiszállításos rendelések mintájára – egy órán belül szeretné megkapni a vágyott terméket is.

Így vásárolnak be az eMAG ügyfelei

Az eMAG Magyarország saját belső forgalmi statisztikái szerint 2020 azonos időszakához (Q3) képest a tartós élelmiszerek eladott darabszáma 85 százalékkal, ezek forgalma azonban csaknem háromszorosára (185%-os növekedés) emelkedett, pedig ez csak a második legnépszerűbb termékkategória az FMCG-n belül. A legtöbb darabot tisztító és fertőtlenítőszerekből rendelték a fenti időszakban, a harmadik helyen a testápolási cikkek állnak, amelyet az üdítőitalok, majd a parfümök és parfüm szettek követnek a listán.

A gyorsan forgó fogyasztási cikkeket vásárló ügyfelek körében kimagasló a házhoz szállítás (64,3%), az eMAG easyboxos átvétel (21,2%), míg a bolti vagy személyes csomagponti átvételt csak 7,2-7,2 százaléka kért az ügyfeleknek e termékkategória esetében.

Borítóképünk illusztráció