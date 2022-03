A napokban piacra került Apple Studio Display egy professzionális grafikai munkára is alkalmas monitor, a márkáját és a feladatát figyelembe véve pedig valószínűleg kevesen lepődtek meg a 660 ezer forintos kezdőárán. Ugyan a termék sztárja a 27 hüvelykes és 5120×2880 képpontos panel, de akadnak benne hasznos extrák is: hat hangszórós hangrendszert, 12 megapixeles és széles látószögű webkamerát, továbbá az utóbbihoz kapcsolódóan három beépített mikrofont is kapnak a vevők – írja az Origo.

A webkamerás funkció további érdekessége, hogy monitor önmagától támogatja a Rivaldafény funkciót, amelynek köszönhetően videócsevegés közben a felhasználó mindig a kép közepén marad, hiába izeg-mozog különböző irányokba.



Ebből sejthető volt, hogy az Apple beépített valamiféle mini számítógépet a Studio Display burkolata alá, mostanra pedig fény derült ennek jellegére is: az iPhone 11-ben dolgozó Apple A13 Bionic rendszerlapka található benne, méghozzá 64 GB háttértárral megspékelve, szoftverként pedig iOS 15.4-et futtat az elektronika.



Magyarul: a rádióantennáktól, érintőkijelzőtől és akkutól eltekintve az Apple képes volt beépíteni egy iPhone-t a monitorba, csak hogy működjön a webkamrában a rivaldafény.



Borítóképünkön Tim Cook, az Apple vezérigazgatója bemutatja a vadonatúj Mac Studio és Studio Display készüléket a kaliforniai Cupertinóban található Apple Parkban 2022. március 8-án