Összességében 22%-os forgalomnövekedés mutatkozott a hazai e-kiskereskedelem teljesítményében – derült ki a Reacty Digital 2021-es évre vonatkozó elemzéséből.

A tavalyi kiemelkedő növekedés tovább tart

A Reacty Digital mérése szerint a webáruházi e-kiskereskedelmi forgalom 2021-ben nettó 1.275 milliárd forint volt. Ez csaknem 22%-os növekedés a 2020-as évhez képest, ami, figyelembe véve a 2020-as kiugró teljesítményt, az optimista várakozásokat is kismértékben felülmúlta.

A megrendelések száma követte a trendet és rekordot jelentő, közel 87 millió e-kiskereskedelmi rendelést adtak le a fogyasztók, ami csaknem 26%-os növekedést jelent. Az átlagos fogyasztói kosárérték minimális csökkenést mutat, amit elsősorban a vásárlások gyakoribbá válása és a fogyasztói kosár összetételének megváltozása okoz.

Egyre több ruhát, élelmiszert és étel-italt veszünk online

A legnagyobb forgalmú termékkategória 2021-ben a ruházat lett, ezzel minimálisan letaszítva a trónról a hazai e-kiskereskedelem úttörőjének tartott számítástechnikai termékek körét. A legnagyobb mértékben ugyanakkor az építkezés és felújítás, az élelmiszer, az egészség-wellness, autó-motor és alkatrész, valamint az étel-ital kategóriák nőttek.

A változások közül kiemelkedő az élelmiszer és az étel-ital, ami részben köszönhető a fogyasztói szokások átalakulásának, részben a 2021-es év első felében jelentős lezárásokat és korlátozásokat okozó koronavírus járványnak.

2021-ben az e-kiskereskedelem részaránya a teljes kiskereskedelmi forgalomhoz képest (üzemanyag kiskereskedelem nélkül) 11%-ra nőtt.

Mind kevesebb a személyes átvétel

A kínált szállítási módok tekintetében a futárszolgálatok piacvezető szerepe továbbra is megkérdőjelezhetetlen, a webáruházak 90%-a kínálja ezt a szállítási módot, míg az összforgalom 73%-a esetén a fogyasztók is ezt a lehetőséget választják. Általában megfigyelhető, hogy a webáruházak egyre nagyobb mértékben veszik igénybe külső szereplők szolgáltatásait, míg a saját stábbal történő átadás vagy kiszállítás részaránya csökkent. Emellett fogyasztói oldalról is közel 80%-ra emelkedett a házhozszállítás részaránya az egy évvel korábbi 74%-hoz képest.

Csomagautomatán keresztüli szállítást már csaknem minden ötödik webáruház kínál. A személyes átvétel igénye a kereskedő telephelyén történő átadásra csökkenést mutat.

Mi vár ránk a jövőben?

A 2022-es év e-kiskereskedelmére a makrogazdasági és iparági tendenciákból a globális infláció, a világszintű chiphiány, az emelkedő nyersanyagárak, és a háborús környezet kereskedelemre gyakorolt hatásai lesznek meghatározók.

Magyarországon 2026-ra az optimista szcenárió szerint az e-kiskereskedelmi forgalom meghaladhatja a 3.200 milliárd forintot, ami akár 16%-nál is magasabb részarányt jelentene a teljes kiskereskedelmi forgalmon belül. Ugyanakkor, ha a jelenleg a fejlődés útjában álló hatások hosszú távon is velünk maradnak, a következő 5 évben „csupán” duplázódhat az e-kiskereskedelmi forgalom, és a részaránya sem fogja elérni a 14%-ot. A két véglet között helyezkedik el egy realista forgatókönyv, ami 5 év alatt 140%-os növekedéssel számol, és közel 15%-os részarányt jelent.

