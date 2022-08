Előnyös helyzetben vannak a magyar vállalkozók európai versenytársaikkal szemben, ugyanis Magyarország az elsők között hirdethet a TikTokon, akár a nyugati országok felhasználóinak is, míg például Ukrajna, Románia még nem tud ezzel a lehetőséggel élni.

A cseh központtal rendelkező TikTokon viszonylag szűkösek még a hirdetési lehetőségek, Csehország után Magyarország az első Európában, aki hirdethet a felületen. Ha egy magyar cég Nyugat-Európa felé szeretne nyitni, elérheti az ottani piacokat is Magyarországról. Mindenképpen érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, hiszen a TikTok előreláthatólag rövid időn belül hasonlóan népszerű és elterjedt lesz, mint elődjei, a Facebook és az Instagram, de túl is nőhet rajtuk.

Hogyan lehet hatékony marketingcsatorna a TikTok?

Korántsem mindegy, miként használjuk ezeket a felületeket. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mára egészen jól körvonalazódott, melyek azok a sarkalatos pontok, amelyek szem előtt tartásával nem váratnak magukra sokáig az eredmények.

„A Facebook és az Instagram továbbra is szárnyal, mindkettőnek bebetonozott helye van a marketingstratégia tervezésekor. Azonban viharsebesen zárkózik fel melléjük a TikTok, amelyet eddig főként vicces videókat tartalmazó videómegosztó portálként ismerhettünk, ahova elsősorban szórakozni járnak az emberek, közülük is inkább a fiatalabb korosztály. Azt látjuk, hogy egyre többen nyitnak a TikTok felé, felfedezték az idősebbek is, s az informatív tartalmak is mind nagyobb számban jelennek meg rajta” – mondja Kovács László, a Follow Marketing tulajdonosa.

A TikTok-felhasználóknál nincs még bannervakság

A TikTok ereje a Facebookkal és az Instagrammal szemben abban rejlik, hogy még újdonságként hat a felhasználókra, akik kíváncsiságuk által vezetve nemcsak rutinszerűen görgetnek a tartalmak között, hanem figyelmesen meg is tekintik azokat. Náluk még nem alakult ki az úgynevezett bannervakság, amikor már átnéznek a hirdetéseken; egy jó videóval könnyedén ki lehet tűnni.

„Egy olyan videóval, ami a témához alkalmazkodik és a meghatározott célközönséghez szól, szép eredményeket lehet elérni. Viszont ezen a felületen a felhasználók különösen érzékenyek a direkt reklámra, ezért arra kell törekedni, hogy az a videóban alig érzékelhetően jelenjen csak meg” – osztotta meg véleményét Baranyai Örs, a Follow Marketing ügyvezetője.

Ne legyenek kallódó kommentek!

Sokan esnek bele abba a hibába, bármelyik fórumról legyen is szó, hogy a közlést követően sorsára hagyják a posztjukat. Márpedig az ahhoz érkező – akár pozitív, akár negatív – kommentek vagy kérdések legalább annyit árthatnak, mint amennyit használhatnak. Az irány csak rajtunk múlik.

„Az egyértelműen ártó szándékú, nyomdafestéket nem tűrő kommenteket nem feltétlenül kell megtartani, ilyen esetben nem nehezményezhető a cenzúra. De éppen ennyire fontos, hogy az építő jellegű hozzászólásokat, pozitív visszajelzéseket se hagyjuk szó nélkül, fontos, hogy aki vette a fáradságot, hogy megossza velünk a gondolatait rólunk, a termékünkről, a szolgáltatásunkról, azt érezze, hogy fontos számunkra a véleménye. A kérdések megválaszolása az információátadás mellett a bizalomépítésben is jelentős szerepet játszik. Sőt, sokakat megnyerhetünk magunknak, ha egy negatív hozzászólásra kedvesen, segítőkészen és frappánsan válaszolunk. Csak akkor töröljük a kommentet, ha annyira rosszindulatú, hogy ez a megoldás nem lehetséges” – javasolta Kovács László.

A marketing nem egyenlő az értékesítéssel

A vezetők hajlamosak a marketingtől azonnali eredményeket várni, és kudarcként élik meg, ha ezek elmaradnak. Elfelejtik, hogy a marketing nem egyenlő az értékesítéssel. Nem a gyors pénztermelés a fő funkciója, hanem ez egy hosszú távú befektetés, ami kitartó munkával egészen biztosan megtérül.

„Már elmúltak azok az idők, amikor valaki csak saleshirdetésekkel tudott előre menni. A minőségi tartalomgyártás ma már elengedhetetlen. Minden fronton ott kell lenni, látszani, hallatszani kell, ugyanis a jelenlegi óriási reklámzajban csak így tud eljutni az üzenet a célközönséghez. A marketingköltségek visszaszorítása most nem helyes stratégia, a túlzott spórolás akár jelentős piacvesztéshez is vezethet” – hívta fel a figyelmet Baranyai Örs.

Nem csak sok pénzzel születhet sikeres marketing

Ha időlegesen beszűkülnek az anyagi lehetőségek, akkor sem a marketing elhanyagolása az egyetlen megoldás. A szakemberek elárulták, hogy az online közösségi fórumokon fizetett hirdetések nélkül is lehet eredményeket elérni. A titok nyitja a folyamatos, kitartó munka, érdekes és értékes posztok, videók létrehozása és menedzselése. Ez ugyan sok időt és energiát igényel, de cserébe néhány hónap alatt akár több százezres követőtábor is építhető általa a TikTokon.

„Aki bevételt szeretne termelni a TikTokon keresztül, annak meg kell néznie, hogy a célközönsége milyen hashtageket használ, miket kedvel, milyen tartalmakat gyárt, milyen zenéket választ a saját videóihoz és így tovább. Aki pontos célzásokra vágyik és szeretné megkímélni magát a hosszas tesztelési folyamatoktól, szakértőkhöz is fordulhat, akik tudásuk és tapasztalataik mellett professzionális eszközök biztosításával is segítik a cél megvalósulását” – jegyezte meg a Follow Marketing ügyvezetője.

Egyre bonyolultabb beállítások szükségesek a hirdetések célzásánál

„Az online hirdetések szabályozása egyre szigorodik, ami akár a hatékonyságuk romlásához is vezethet, ha valaki nem ismeri a »kiskapukat«. A sikeres működés érdekében érdemes profi csapat segítségét kérni, akár már a cég megalakulásától kezdődően, de olyan esetben is, amikor a haladásban megtorpanást tapasztalnak. A marketing óriási lökést adhat, azonban nem szabad rá mentőövként tekinteni, és csak akkor nyúlni utána, ha már nagy a baj. Az időzítésnek ebben az esetben is kiemelt szerepe van.”

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)