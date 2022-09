Falusi, városi, nagyvárosi, állami, egyházi és alapítványi iskola egyaránt megtalálható a tagok között, ugyanis a program testre szabott megoldásokat és támogatást kínál minden résztvevőnek. Az iskolák tanárai a Microsoft Learn képzéseken sajátíthatják el mindazt a tudást, amellyel az órák játékosabbak, színesebbek lehetnek, a diákok pedig olyan készségekre tehetnek szert, amelyekre leginkább szükségük lesz a jövő munkaerőpiacán.

Két év: ennyi idő elegendő általában egy iskola számára ahhoz, hogy meghonosítsa azokat a módszereket, amelyekkel az oktatást élményszerűbbé és hatékonyabbá lehet tenni digitális megoldások alkalmazásával.

A Microsoft által globálisan 2008-ban, Magyarországon 2012-ben elindított Innovatív Iskola Programhoz Magyarországon az elmúlt tíz évben 157 iskola csatlakozott. Ennyi iskola tette meg azt az utat, amely segített felszabadítani a helyi kreatív energiákat, levenni terheket a pedagógusok válláról és tanulóközpontúvá, jövőállóvá tenni az oktatást.

Az innovatív iskolák tanárai és vezetői szakmai képzésen vehetnek részt, amelyek során megismertetik velük a Microsoft technológiákat, illetve a szerepkörükhöz és céljaikhoz kapcsolódó szórakoztató, irányított és gyakorlatias tartalmakat. A Microsoft Learn képzésprogramnak több szintje van: Microsoft Educator, Advanced Educator és a Microsoft Innovative Educator Expert.

A leginkább elkötelezett tanárok ezen szintek elvégzésén felül a Microsoft Educator Trainer minősítést is megszerezhetik, amelynek birtokában maguk is összeállíthatják és taníthatják a saját oktatási anyagukat. Microsoft Innovative Educator Expert minősítéssel már 124 tanár rendelkezik Magyarországon, amely kiemelkedő számot mutat a környező országokhoz képest és ahhoz képest, hogy egész kelet-közép-európai régióban összesen 1251 expert képesítéssel rendelkező tanárt tartanak számon.

A képzések anyagát a tananyagba beépítve az órák játékosabbakká válnak és olyan készségek adhatók át a diákoknak, amelyekre leginkább szükségük lesz a jövő munkaerőpiacán.

A tanárok szerint időt tudnak megtakarítani az új megközelítésnek köszönhetően, és jobban megtalálják a hangot a diákokkal, akik nyitottabbak és aktívabbak az órákon.

Tószegi Attila, a Herman Ottó Általános Iskola és Tudásközpont igazgatója, egyben a program szakmai vezetője elmondta: az utóbbi három évben nőtt hét-nyolcszorosára az Innovatív Iskola Programban résztvevő iskolák száma. Ebben jelentős szerepe volt a járványhelyzet miatti korlátozásoknak, és ezért a távoktatás rohamos elterjedésének. Ugyanakkor, a programvezető szerint, az egyéni igényekre szabott „edzéstervek” is nagyban hozzájárultak a program népszerűségéhez.

„A digitális oktatás nem elsősorban a távoktatásról szól” – húzta alá a programvezető. „Minden iskola a saját lehetőségeihez, igényeihez mérten használja fel azokat a megoldásokat, amelyeket mi átadunk nekik. Mi abban erősítjük meg az iskolákat, hogy megtalálják a saját útjukat – ehhez adjuk meg a kereteket. Fontos, hogy nem egyféle, uniformizált iskolát szeretnénk, hanem a hazai programot teljes mértékben a magyar viszonyokhoz adaptáltuk, hogy mindenki a saját adottságaiból tudja a legtöbbet kihozni.” Kiemelte: az Innovatív Iskola Program egyik kulcsszava a támogatás, hiszen nincsenek konkrét elvárások, hanem az adott iskola igényei szerint alakítják a képzéseket. „Egy kistelepülésen van nagyjából 80-100 diák és 15 tanár, míg egy fővárosi nagyobb gimnáziumban akár ezer diák és 70-80 tanár is lehet” – magyarázta Tószegi Attila. „Ma már nincs olyan településtípus az országban, ahol ne lenne Innovatív Iskola, ráadásul a program minden fenntartóhoz is eljutott, így van állami, egyházi és alapítványi iskola is a programban.”

Az Innovatív Iskolák közül is kiemelkednek az úgynevezett Showcase iskolák, vagyis azok a „kirakatiskolák”, ahol példamutató módon alkalmazzák a tanulóközpontú, jövőbemutató oktatási módszereket és egy életen át tartó tanulásra ösztönzik a diákokat. Ilyen iskolából az elmúlt tanévben 17 volt Magyarországon, ami világviszonylatban is magas szám, figyelembe véve, hogy mindössze 356 ilyen iskola van világszerte. Ezek között van olyan iskola, ahol az élményszerű tanulást, tanítást helyezték a fókuszba, amihez nem csak a stratégiát változtatták meg, hanem a pedagógiai módszereket is. Tószegi Attila szerint a XXI. századi tanulástervezés elsajátítása szolgálja a legjobban a program célkitűzéseinek elérését.

„Mi megadunk minden tőlünk telhető segítséget az iskoláknak és ahol erre megvan a nyitottság, ott valóságos csodák történnek” – mutatott rá Tószegi Attila. Példaként említett olyan, a kiégés határán lévő tanárt, aki az expert tanárok közösséghez csatlakozva talált ismét magára, új kihívásokra és fejlesztett díjnyertes interaktív digitális oktatóanyagot a ClassNote alkalmazásban.

„Számunkra is inspiráló látni, hogy nagyon szépen haladunk és egyre nagyobb az igény rá, hogy ilyenfajta támogatást kapjanak az iskolák. A számok pedig önmagukért beszélnek” – mondta el a szakember, aki szerint a jövőben tovább fog emelkedni az Innovatív Iskola Programhoz csatlakozó iskolák és a Microsoft Expert Programban résztvevő tanárok száma.

A Showcase School Programról ezen, a Microsoft Educator Programról pedig ezen az oldalon érhető el bővebb információ.