7. Eltévedtünk séta közben? Nézzük meg a Google Maps gyalogos navigációjának Élő kép funkcióját, amely a kiterjesztett valóság technológiájának segítségével nyilakat és útbaigazításokat jelenít meg, hogy megmutassa, merre kell menni. Mostantól pedig az Élő képpel ellátott keresést is használható, hogy a telefont felemelve megtalálhassuk és beazonosíthassuk a körülöttünk található dolgokat – például az ATM-eket, éttermeket vagy vasútállomásokat. A Google a közelmúltban több városban, köztük Párizsban és Londonban is elindította az Élő kép keresést, az elkövetkező hónapokban pedig további helyekre, például Barcelonára, Madridra és Dublinra is kiterjeszti majd egyik legújabb fejlesztését.