Kevin Fong londoni orvos, a NASA tanácsadója az űrkutatás emberi szervezetre gyakorolt hatásait vizsgálja. Az Extreme Medicine: How Exploration Transformed Medicine in the Twentieth Century című könyvében a marsi élet emberi szervezetre gyakorolt hatásairól ír.

Először is egy majdnem nulla gravitációs űrhajóban kell élni a Földtől a Marsig, ami számos vonatkozásban károsítja a szervezetünket.

Két égitest között nem repülünk, hanem zuhanunk

– mondja Fong. – „Alkalmazkodnak a szerveink a gravitáció hiányához, és ez az alkalmazkodás később problémákat okozhat. A csontok és az izmok tönkremennek, romlik a szívműködés, gondok támadnak a testfunkciók összehangolásával, furcsa dolgok történnek a vérképző rendszerrel és az immunrendszerrel.”

A súlytalanság szórakoztatónak tűnik, de testünk évmilliók során alakult ilyenné a Föld gravitációs vonzásában.