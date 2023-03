Az Ethical Capital Partners sajtóközleményben jelezte szándékát, hogy „megoldja a vállalat jogi problémáit”. Életkor-ellenőrző és képfelismerő szoftvereket vetnek be, hogy felismerjék az illegális tartalmakat.

Mi is pontosan az Ethical Capital Partners, az a befektetési cég, amely éppen időben jelent meg, hogy ezt az egyetlen tranzakciót végrehajtsa? Elnöke, Rocco Meliambro a kanadai kannabisziparból jött.

A Financial Times arról számolt be, hogy az Ethical Capital Partners továbbra is az eddig vezetők egy azonosítatlan csoportja alatt fog működni az ECP vezetői csapata mellett, amely „jogászokból és korábbi kannabiszbefektetőkből áll”. A hírt végül maga az ECP is megerősítette honlapján.