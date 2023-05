Akárcsak a cég korábbi űrrepülésein, a Virgin Galactic most is két járművet fog felhasználni: a VSS Unity-t és a VMS Eve-t. A VSS Unity a rakétahajtású űrrepülőgép, amely az űrturistákat szállítja, a VMS Eve pedig a szállítórakéta, amely a Unity-t viszi fel az űrbe. Amikor a kettős eléri a 15 ezer méteres magasságot, az Eve ledobja a Unityt, hogy az utasok pár percre megtapasztalják a súlytalanság élményét, miközben messze felülről nézhetik a Földet.

Ezután az űrrepülő visszasiklik a Földre, s mint egy űrsikló, leszáll egy kifutópályán. Az egész nem tart tovább egy óránál.

A Virgin Galactic amerikai űrkikötőjének kapujához vezető út

Forrás: Virgin Galactic

A mostani gép azért kapta a Unity 25 nevet, mert ez lesz a 25. repülés (beleértve a „siklórepüléseket” a Föld légkörében) az űrrepülőgéppel. A küldetés az új-mexikói Spaceport America-ból, a Virgin Galactic kereskedelmi műveleti központjából indul.

Kudarcok után

A 2004-ben alapított cég számos technikai és gazdasági válságot élt már túl. Arra számítanak, hogy a fizető ügyfelek helyrehozzák a cég évek óta be nem tartott ígéreteit, az elmulasztott határidőket és Sir Richard Branson tulajdonos is eladja részesedésének hatalmas részét.

A jegyek ára egyenként 450 000 dollár, azaz 154 millió forint, ami már tartalmazza az utasok előzetes letétbe helyezendő 150 000 dollárját is. Mindenesetre a részvények árfolyama 4%-ot ugrott, mikor bejelentették a júniusi kereskedelmi startot. Kell is a pénz, hiszen a Virgin Galactic veszteséges, a műholdkilövő testvércége, a Virgin Orbit pedig áprilisban már csődbe is ment.

Sir Richard Branson és a Virgin Galactic 2019-ben ellátogatott a New York-i tőzsdére, hogy megünnepeljék a cég tőzsdei bevezetését

Fotó: Courtney Crow / Forrás: Virgin Galactic

Richard Branson is ott volt a Virgin Galactic hat alkalmazottja között, akik részt vettek a 2021-es első repülésben, több mint 80 km-rel az új-mexikói sivatag felett. A küldetést Branson akkor az űrturizmus új korszakának előfutáraként emlegette, és elmondta, hogy a cég készen áll a kereskedelmi tevékenység megkezdésére. A repülés mintegy két héttel előzte meg Branson riválisa, Jeff Bezos expedícióját az űr peremére. Branson tagadta, hogy Bezosszal versenyzett volna.

Sajnos később kiderült, hogy az űrhajójuk letért engedélyezett útvonaláról, ezért az Egyesült Államok Szövetségi Repülési Hivatala (FAA) vizsgálatot indított a cég ellen, s egy időre el is tiltották a repüléstől. A New Yorker 2021. szeptemberi cikke azt írta, hogy mivel a pilóták nem akarták rossz hírbe hozni Branson nagy nyilvánosságot kapott repülését, úgy döntöttek, nem szakítják meg az emelkedést. Annak ellenére sem, hogy a pilótafülkében több figyelmeztető vörös lámpa figyelmeztette őket, a jármű pályája eltér a szabályostól.