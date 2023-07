A kínai Unitree robotfejlesztő bejelentette, hogy piacra dobja a Boston Dynamics Spot-szerű négylábú robotját, az Unitree Go2-t.

Azokat célozza meg a termék, akiknek a Boston Dynamic 75 000 dolláros robotkutyája, a Spot túl drága lenne: az itt előrendelhető Unitree eb mindössze 1600 dolláros árcédulával indul. Ami persze nem kell, hogy elragadtasson minket: erre még jön a vám, meg a szállítási költség is.

A kutya kapott kamerát, lámpát, és folyamatosan forgó 360 fokos LiDAR szenzort a fejére. 12 motorja van – három jut lábanként –, így aztán hihetetlen mutatványokra képes lépcsőkön, egyenetlen terepeken is, és mint minden jó kutya, pazar trükköket tud végrehajtani.

8000 mAh-s akkumulátorral rendelkezik, ami körülbelül 1-2 órányi üzemidőt tesz lehetővé: akkor pedig engedelmesen odamegy a töltőhöz és feltölti önmagát. Wi-Fi 6 és Bluetooth áll rendelkezésére, az alapmodell végsebessége 2,5 méter másodpercenként.

Szépen engedelmeskedik a pacsi, ül, ugrás, kézenállás, bukfenc parancsoknak, mi pedig akár jelen időben láthatjuk azt a képet, amit a Unitree Go 2 lát.

A drágább, 2800 dolláros Pro modellt hangszóróval és mikrofonnal is ellátták a hangutasításokhoz, a médialejátszáshoz és a kaputelefon funkciókhoz. 4G kapcsolattal, gyorsabb CPU-val és 3,5 m/s végsebességgel rendelkezik. Létezik még egy ismeretlen árú EDU modell is, amelyik 5 m/s sebességre képes, 9A-es gyorstöltő rendszerrel és 15 000 mAh-s akkumulátorral egészült ki.