Ami a részletes adatokat illeti, azokat a hivatalos bemutató számai alapján már júliusban megírtuk. Kipróbálásuk után inkább az a kérdés, hogy kinek jöhet be a két drágaság és kinek nem?

Két nagyon kiforrott típusről van szó, amelyeken a Samsung negyedik éve dolgozik.

A kisebbik testvér: Z Flip 5

Ez a kisebbik, félmillió forintos telefon, amelyiket függőlegesen lehet összehajtani. Nyugodtan kategóriagyőztesnek nevezhetjük – már csak azért is, mert ebben a versenyszámban az egész világon kevesen indulnak. Ha valaki 2023-ban zsebre vágható telefont akar, ami összehajtva (majdnem) olyan kicsi, mint az okostelefonok ideje előtt használt mobilok, kinyitva pedig a legnagyobbakkal van egy méretosztályban, akkor vizsgálja meg a Flipet.

Már a Flipet (és a nagyobbik Foldot is) annyi éve tesztelik a felhasználók, hogy kijelenthető: a megoldás beérett, gyakorlatilag nincsenek gyermekbetegségeik, a kezdetben extremitásnak tűnő megoldások megbízhatóan működnek.

Ami nem azt jelenti, hogy a kisebb méretből nem adódnak bizonyos hátrányok. A Flip igen tartós, masszív készülék, de IPX8-as besorolásának nagy „X” jele azt jelenti, hogy por ellen nem védett: strandra például nem jó ötlet kivinni. Ezen kívül, egy ekkora készülékházba (jelenleg) képtelenség méretes akkut tenni (3700 mAh-s akkumulátorral rendelkezik): ha egész nap nyomkodjuk és nincs a közelben töltési lehetőség, akkor estére bajban leszünk. Ha ezek bármelyike valakinek komoly aggodalomra ad okot, akkor lehet, hogy nem neki találták ki.

Fő attrakciója a 3,4 hüvelykes fedlapi képernyő. Ez így talán nem hangzik olyan soknak, de sokkal nagyobb, mint az előd Z Flip 4 1,9-es kijelzője. Már nem csak az óra és az időjárás látható rajta, hanem összehajtva is tényleg el lehet olvasni az üzeneteket, a naptárat; használható a Térkép, a YouTube; a gyártó egy sor ide tervezett widgetet kínál a kényelmet kedvelőknek.

A Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy lapkakészlet itt is ugyanolyan lendületes, mint az S23 sorozatban. Melegszik is vele a Flip 5, talán azért, mert kevesebb hely van a hűtőberendezéseknek. 25 W-os vezetékes töltést, 15 W-os vezeték nélküli töltést és a fülhallgatónknak 4,5 W-os fordított vezeték nélküli töltést kapott.