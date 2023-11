A majomkiméra olyan állat, amely két genetikailag különböző organizmus sejtjeiből áll – esetünkben fluoreszkáló zöld szemekkel és ujjakkal.

A Cell tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban tették közzé, hogy először született élve őssejteket felhasználva megalkotott kiméra majom. A Kínai Tudományos Akadémia kutatói két genetikailag eltérő Cynomolgus majom embriójából hozták létre.

A kimérák két vagy több fajból származó sejtekből álló organizmusok. Lényegében külön a fajok – két DNS-készlet, két különálló organizmus – egyesülnek. A szó a görög mitológiából származik, és olyan lényre utal, amely részben sárkány, részben kecske, részben oroszlán.

A kutatók a felhasznált őssejteket zöld fluoreszcens fehérjével jelölték meg, hogy a létrehozandó kiméra szövetek koncentrációja zöldes fényük alapján azonosítható legyen. A fotóik zöld fluoreszcenciát mutatnak a majom szemében és ujjbegyében. Kiméra sejteket nagy mennyiségben figyeltek meg a majom belsejében, beleértve az agyát is.

Forrás: Cell

Ez a világ első őssejtekből létrehozott, élve született főemlős kimérája.

„Régi célunk volt” – mondta Zhen Liu, a CAS vezető szerzője. "Ez a kutatás nem csak a pluripotencia – olyan sejt, ami többféle szövet létrehozására is képes – megértését szolgálja más főemlősökben, beleértve az embereket is, hanem a géntechnológia és a fajok megőrzése szempontjából is releváns gyakorlati vonatkozásai vannak. Segíthet abban, hogy pontosabb majommodellt hozzunk létre a neurológiai betegségek tanulmányozására, valamint más orvosbiológiai vizsgálatokhoz.”

A majom mindössze 10 napig élt, mielőtt egészségi állapota „légzési elégtelenség és hipotermia következtében leromlott”, és elaltatták.