A mesterséges intelligencián alapuló szoftver nemcsak kiértékeli a mozgássor pontosságát, de képes arra is, hogy a kezelőorvosnak erről teljes körű jelentést küldjön.

A Széchenyi István Egyetem olyan telerehabilitációs szoftverplatformot fejleszt, amelynek révén a beteg a saját otthonában, egy képernyő előtt végezheti a rehabilitációjához szükséges fizikai gyakorlatokat. Az alkalmazás dr. Tollár József, a győri egyetemmel együttműködő kaposvári kórház neurorehabilitációs egysége vezetőjének ötlete alapján készül, lényege pedig, hogy

a beteg mozgását egy kamera figyeli, a kezelőorvos pedig visszacsatolást kap arról, hogy a páciens milyen minőségben hajtotta végre a feladatokat.

A szoftver működésének hátterében mesterséges intelligencia áll, amely pózdetektálást és pózösszehasonlítást is magában foglal.

Dr. Tollár József elmondta, a cél, hogy a legpontosabb és leghatékonyabb rehabilitációt lehessen megteremteni azoknak a betegeknek, akik valamiért az otthonukban kell elvégezniük a feladatokat.

„A kórházi vizsgálatot követően állítjuk össze a gyakorlatok sorát a páciensek számára, akik a gyógytornász és az orvos jóváhagyását követően ezeket otthonról végezhetik. A felügyelet így is folyamatos, hiszen az eszköz rendszeres jelentést és elemzést nyújt a terapeutáknak, ami alapján értékelik, hogy megfelelő-e a fejlődés üteme. Ha szükséges, új gyakorlatokat is tudnak rögzíteni távolról, így már nemcsak rövidtávú, hanem hosszabb, nyomonkövetéses kezelést is biztosíthatunk” – mondta el az orvos.

Hozzátette, mindez jelentős segítség lehet többek közt a súlyos neurológiai, ortopédiai, stroke-os, Parkinson-kóros, szklerózis multiplexes betegek számára. Ugyanígy alkalmazható kardiológiai rehabilitáció során, traumatizált betegeknél, végtagok sérüléseinél is. A szenzoros ingerek segítségével fejlesztik a motoros funkciókat, ami a koordináció, az izomerő, végső soron az életminőség javulását eredményezi.

„Az eszköz a prevencióban is nagy szerepet játszhat, hiszen időskorban megfelelő gyakorlatok elvégzésével számos baleset megelőzhető. Későbbiekben a gyermekrehabilitációhoz is támogatást nyújthat a szoftver, a további fejlesztéseink pedig a nagyobb hasi műtétek utáni felépülést segítik” – részletezte dr. Tollár József.