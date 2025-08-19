1 órája
A Google elhomályosítja a meztelenséget az üzenetekben: így kapcsolható be (vagy ki)
A potenciálisan sértő képek előzetes elmosása funkció szűri az Android mobilok üzeneteit.
Már hónapok óta szembesülhet néhány Android-felhasználó azzal, hogy elmosódott képeket lát az eszközein a Google Messages használata közben. Ez az úgynevezett Érzékeny Tartalomra Figyelmeztető Rendszer része, amely elrejti a meztelenséget tartalmazó képeket. A funkció május óta diszkréten működik az Android-eszközökön.
Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon képes felismerni és elmosni a meztelenséget. Sőt, figyelmeztetést is küld, ha a felhasználó ruhátlan felvételt fogad, küld vagy továbbít.
A meztelen képek észlelése és elmosása minden esetben a telefonunkon zajlik, hangsúlyozza a Google. A vállalat azt állítja, nincs hozzáférése a képi tartalmakhoz, nem fogja tudni, hogy valóban észleltek-e meztelenséget, és nem küld azonosítható adatokat a szervereire.
A szoftver persze „nem tökéletes”, „előfordulhat, hogy időnként olyan képeket is észlel, amelyek nem tartalmaznak meztelenséget, vagy ellenkezőleg, nem észleli a meztelenséget ábrázoló képeket”. Megtörténhet, hogy a szoftver nem tud különbséget tenni az öncélú meztelenség és művészi meztelenség, vagy akár a mémek között, s időként letilt múzeumokban bemutatott műalkotásokat is.
A funkció alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva felnőtteknek, és letiltható 13–17 éves tinédzserek számára a Google-fiók beállításaiban. Felügyelt fiókok esetén nem lehet letiltani a működését, de a szülők módosíthatják a beállításokat a Google Family Link alkalmazásban.
A szűrés engedélyezése vagy letiltása
Aki figyelmeztetéseket szeretne kapni a meztelen fotókról, vagy ellenkezőleg, tiltani akarja ezt a védelmet, a ki-bekapcsolót így találja meg:
- Nyissa meg mobilján a Google Messagest, majd a jobb felső sarokban koppintson a profilképére, vagy, ha nem töltött fel profilképet, akkor a neve betüjelére.
- Görgessen a „Messages-beállítások” menüponthoz, azon koppintva keresse meg a számtalan opció között a „Védelem és biztonság” lehetőséget.
- A „Védelem és biztonság” lehetőség alatt régebben csak a Spammal szembeni védelem választókapcsolója volt, s most itt található a „Kényes tartalomra vonatkozó figyelmeztetések kezelése”. Ez nem kapcsoló, hanem átirányítás a Google-fiók beállításaihoz.
Ez a megoldás a SafetyCore része az Android 9+ eszközökön. A SafetyCore olyan funkciókat is tartalmaz, amelyeken a Google dolgozik a csalások és a szöveges üzeneteken keresztül küldött veszélyes linkek elleni védelem, valamint a kapcsolatok ellenőrzése érdekében.
Mint ahogy más védelem, ez sem lehet tökéletes: nem csak a művészi ábrázolások vihetik zsákutcába, hanem számolni kell azzal is, hogy a legfiatalabb korosztályok pár kattintással kikapcsolják az efféle szoftvereket.
És természetesen nem elég, ha a szülők rendszerbeállításokban turkálnak, hogy megvédjék a gyerekeiket az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól. Nélkülözhetetlen a magyarázat, a világos beszéd – többek között – arról is, hogy mit és miért szűrnek ezzel a szoftveres megoldással, hogyan működik az internet, és a gyerekek miként védjék meg telefonjukon is a saját adataikat.
