Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?

Naponta tucatszor megérintjük az okoseszközöket, pedig sokféle potenciális kórokozóval szennyeződhetnek és mindenhová magunkkal hurcoljuk őket a konyhától a fürdőszobáig. Mikor töröljük le a mobilt – és mivel?

Ha nem megfelelő tisztítószereket vagy -eszközöket használunk, eltávolíthatjuk a telefon védőbevonatát, károsíthatjuk a vízálló tömítéseket, vagy akár ronthatjuk az érintésérzékenységét.

Tényleg tisztítani kell a telefonokat?

Az érintőképernyők ujjlenyomatokkal és foltokkal borítottak, már csak esztétikai és funkcionális okokból is érdemes letörölni a képernyőt.

Másik ok a lehetséges egészségügyi kockázatokban rejlik. Mikor a mobiltelefonokon mikroorganizmusokat kerestek, a kutatók több száz baktérium- és vírusfajt találtak. Sokan használják a WC-n a telefonjukat: nem csoda, hogy

kiderült, mobiltelefonjaink koszosabbak, mint a WC-ülőkéink.

Bár szerencsére ezek nem mindegyike okoz betegséget, a vírus terjedésének lehetősége fennáll. Nyilván tisztítani kell, de úgy, hogy ne sérüljön meg.

Néhány tisztítószer károsíthat

Gondolhatnánk, egy gyors áttörlés háztartási tisztítószerrel vagy kézfertőtlenítővel okos és gyors megoldás. Azonban ezek közül a termékek közül idővel sok károsíthatja a készülék felületét és belső alkatrészeit.

Mind az Apple, mind a Samsung azt javasolja, hogy ne használjunk fehérítőt, hidrogén-peroxidot, ecetet, aeroszolos spray-ket, ablaktisztítókat vagy nagy koncentrációjú (70% feletti) alkoholos törlőkendőket.

A legtöbb okostelefont ugyanis zsírtaszító, úgynevezett oleofób réteggel vonták be. Ez egy vékony filmréteg, ami segít ellenállni az ujjlenyomatoknak és a foltoknak. Olyan erős vegyszerek, mint az alkohol, az aceton, vagy az ammónia alapú tisztítószerek, eltávolíthatják ezt a bevonatot, így a képernyő sebezhetőbbé válik a foltosodással szemben, és csökken az érintési válaszideje.

Az ecet közkedvelt fertőtlenítőszer, de magas savassága miatt korrodálhatja az alumínium vagy műanyag éleket. A hipó és a hidrogén-peroxid, bár rendkívül hatékonyak, túl agresszívek a szórakoztatóelektronikai eszközökben használt kényes anyagokkal szemben.