43 perce

Betiltották a közösségi médiát: véres tüntetések, 19 halott, sebesültek

A nepáli kormány utasította az internetszolgáltatókat, hogy blokkolják a főbb közösségi média platformokat, köztük a Facebookot, az Instagramot, a YouTube-ot és az X-et az országban.

MW
Betiltották a közösségi médiát: véres tüntetések, 19 halott, sebesültek

Forrás: Getty Images

Mivel betiltották a közösségi médiát, válaszul elsősorban a fiatalok körében tüntetések lángoltak fel és a tiltást megkerülését lehetővé tevő VPN-regisztrációk száma 8000%-kal nőtt. A Tribune India szerint a hadsereget vetették be, 19 tüntető meghalt, 347-en sérültek a zavargásokban; Lekhak belügyminiszter lemondott.

Több ezren gyülekeztek a magukat Z generációnak nevező tüntetők felhívására a katmandui parlament épülete közelében. Mikor néhány tüntető behatolt a parlamentbe, a tüntetés erőszakba torkollott, a rendőrség vízágyúkat, könnygázt és éles lövedékeket vetett be.

Év elején a nepáli kormány nyilvános tiltakozással szembesült egy, akkor még jóváhagyásra váró közösségi média törvényjavaslattal kapcsolatban. A jogszabály börtönbüntetést és pénzbírságot írt elő a „nemzeti szuverenitást vagy érdekeket sértőnek ítélt” bejegyzésekért.

Múlt hét csütörtökön már ténylegesen betiltottak 26 közösségi oldalt, köztük a Facebookot, a WhatsAppot, az X-et, a Discordot, a WeChatet, a Redditet, a Snapchatet, az Instagramot és a YouTube-ot, mivel nem regisztráltak a megadott határidőn belül a Kommunikációs és Információs Technológiai Minisztériumnál. A TikTok 2024-ben betartotta a szabályokat, így megúszták a blokkolást.

Oli miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy kormánya „mindig ellenezni fogja az arroganciát, és soha nem fogad el semmilyen olyan cselekedetet, amely aláássa a nemzetet”. Úgy folytatta, hogy pártja nem ellenzi a közösségi médiát, „de nem lehet elfogadni, hogy akik Nepálban üzletelnek, pénzt keresnek, nem tartják be a törvényeket”.

A tüntetésekről készült videókat a Google Drive-on és más platformokon osztják meg a tüntetők.

A népszerű, ingyenes szolgáltatást is nyújtó Proton VPN (amivel nem lehet kerülni a tiltást) bejelentette, hogy a szolgáltatására jelentkezők száma 8000%-kal nőtt a közösségi média tilalmának szeptember 4-i hatálybalépése óta. Az alábbi grafikon mutatja a Proton új regisztrációinak napi növekedési ütemét.

A nepáli kormány kedden újra engedélyezte a közösségi média használatát, és egyben vizsgálatot rendelt el. A Reuters híradása szerint lemondott K. P. Sharma Oli nepáli miniszterelnök.

