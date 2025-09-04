Félni tanítják a robotokat

Képzeljük el, hogy sétálunk egy városban, mikor váratlanul ijesztő robajlást hallunk az utca túloldalán folyó építkezés irányából – valószínűleg erős késztetést fogunk érezni, hogy megdermedjünk, vagy akár lehajoljunk. Ez a fajta gyors, ösztönös reakció az egyik legalapvetőbb, fontos evolúciós adottságunk, amellyel mintegy zsigerileg megvédhetjük magunkat és túlélhetünk ismeretlen környezetben.

Kutatók azt vizsgálták, hogy az ilyen gyors reakció miként ültethető át a robotok működésébe. Vagyis milyen lenne, ha a robotokat úgy programoznák, hogy hasonlóan hozzanak döntéseket, mint az emberek: ismeretlen ingerekre azonnali érzelmi reakciókkal – különösen a félelemreakciókkal – válaszolnának. Az IEEE Robotics and Automation Lettersben közzétett kutatási eredmények azt mutatják, hogy a megközelítés jelentősen javíthatja a robotok kockázatértékelési és veszélyes helyzetek elkerülésére való képességét.

Alessandro Rizzo, a Torinói Műszaki Egyetem automatizálási mérnöki és robotikai docense a tanulmány vezető szerzője. Úgy fogalmaz, hogy a robotoknak nehéz alkalmazkodni dinamikusan változó környezetekhez, mert vezérlőrendszereiket többnyire nagyon specifikus feladatok elvégzésére tervezték.

Hogyan reagál az emberi agy a váratlan helyzetekre?

Agyunk két különböző módon tudja kiszámítani, felmérni és reagálni a kockázatokat.

Velünk született reakció, hogy ha külső ingereket érzékelünk (például egy hangos csattanást hallunk), agyunk gyors, érzelmi alapú döntéseket hoz (például megdermedünk vagy lehajolunk). Bizonyos értelemben az agyunk gyorsan reagál a nyers „adatokra”, ahelyett, hogy időt szánna azok alaposabb feldolgozására.