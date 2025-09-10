Számtalan dizájnfrissítést kapott az új iPhone 17 – itt vannak a hazai árak

2019, az iPhone 11-es debütálása óta az Apple lényegében ugyanazt a dizájnt koptatja: a tegnapi, Cupertinóban bejelentett iPhone 17-es újdonságok komoly változásokat hoztak. Bár a 17-es hasonlít a korábbi iPhone-okra, a Pro modell teljesen új kameraelrendezést kapott. És a sokat pletykált szupervékony iPhone Air váltja fel az eredetileg iPhone 17 Plusnak szánt modellt.

Balról jobbra: iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17

Forrás: Apple

Péntektől előrendelhető, jövő hét péntektől megvásárolható az iPhone 17-es 399 990, az iPhone Air 499 990, az iPhone 17 Pro pedig 549 990 forintos ártól.

iPhone Air

Az Air beleállt a 2025-ös áramlatba, amelyben egyre több mobil lesz egyre vékonyabb: ilyen a Samsung Galaxy S25 Edge vagy a Honor Magic V5.

iPhone 17 Air

Forrás: Apple

Vastagsága (vékonysága) nagyjából hét hitelkártyányi. Ez 24 grammal kisebb súlyt jelent az iPhone 16-oshoz képest, ami érzetre a számoknál sokkal többet jelent, mivel nagy, 6,5 hüvelykes a képernyője. És ez az egyetlen idei iPhone, amelyiknél titánt használnak a keret tartósságának növelése érdekében. Az előlapján ott az új Ceramic Shield 2, ami a gyártó szerint háromszor jobban áll ellen a karcolásnak és négyszer jobb az ütésvédelme. Hátlap maradt a Ceramic Shield üvegkeverék.

Még mindig van egy kameradudor, de legalább vízszintes (mint egy bizonyos Google telefon), de a karcsúságnak is megvan az ára: csak egy kamerát kap a vevő. Képes némi zoomolásra, de nincs ultraszéles látószögű kamerája, aminek nem fognak örülni a mobilfotósok.

Megtartja a korábbi iPhone-funkciókat, mint például a Dynamic Islandot, az Action Buttont és a Camera Controlt. A szelfikamera 24 megapixeles lett, és új érzékelőjével fekvő vagy álló tájolásban is készíthetünk szelfiket anélkül, hogy a telefont döntögetni kellene.

Az Apple szokás szerint semmi konkrétumot nem árul el a „nagy sűrűségű akkumulátoráról”, de éljünk a gyanúval, hogy nem véletlenül tolják annyira a MagSafe külső akkumulátort. A telefont az új A19 Pro chip hajtja, az Apple ProMotion 120 hertzes kijelzőfrissítési frekvenciájával és mágneses Qi2 25 wattos vezeték nélküli töltéssel rendelkezik. Fekete, fehér, világos arany és világoskék színben kapható.