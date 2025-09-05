Kiszivárgott: ilyen meghökkentő lesz az iPhone 17

A kínai Weibo közösségimédia-platformon közzétett videón egy kiszivárogtatott iPhone 17 Pro Max látható, melynek hatalmas méretű kamerasávja végighúzódik a telefon hátlapjának tetején.

A 10 másodperces klipben egy munkás hasonló készülékek közül emeli ki az ezüstszínű mobilt, megmutatja a szokatlanul nagy kameraszigetet és az újratervezett hátlapot, középpontjában az Apple-logóval.

A felvétel hitelessége ellenőrizhetetlen, de ha valódi, akkor az Apple egyik legmerészebb iPhone-kialakítását láthatjuk.

Az Apple nem kommentálta a videót. Az igazi esemény, az Awe Dropping kedden lesz az Apple Parkban, a cég cupertinói központjában, ahol várhatóan bemutatkozik a teljes iPhone 17-es termékcsalád.

A kiszivárogtatott készülék kamerasávja inkább egy Pixelre hasonlít, mint iPhone-ra, a rivális dizájnokat idézi. A pletykák szerint három fő lencsét rejt háromszög alakú csoportban, amiket kisebb érzékelők szegélyeznek.