szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitália

2 órája

Élet nyomaira bukkanhattak egy marsi kőzetben

Címkék#élet#kőzetdarab#Mars#ásvány#NASA

Egykori mikrobiális élet nyomait rejtheti egy marsi kőzetminta, amelyet a Perseverance marsjáró vételezett még tavaly – közölte szerdán a NASA amerikai űrkutatási hivatal.

MW
Élet nyomaira bukkanhattak egy marsi kőzetben

Forrás: Shutterstock

Ez lehet a legvilágosabb jele az életnek, amit a Marson találtunk

– ismertette Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter, aki egyúttal ideiglenesen a NASA igazgatójának tisztségét is ellátja. Nicky Fox igazgatóhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta, ez a megállapítás sem biztos még, ugyanis további adatokra és tanulmányokra van szükség.

A mintát a 2021 óta üzemelő Perseverance tavaly nyáron vételezte a Jezero kráternek nevezett marsi térségben, egy kiszáradt folyómederben. A NASA szakembereinek az tűnt fel a kőzetdarabon, hogy foltok voltak rajta. A mintát elemezték a marsjáró fedélzetén lévő műszerekkel, majd közzétették a Nature című szaklapban.

Az agyagos szerkezetű kőzet egyebek között szenet, ként, vas-oxidot és foszfort tartalmaz, a foltok pedig vivianit (hidratált foszforsavas vasoxid) és greigit (vas-szulfid) ásványokból állnak, amelyeknek a kombinációja valamikori mikrobiális életre utalhat a Marson. Viszont ezek az ásványok biológiai reakciók nélkül is kialakulhattak.

A további vizsgálatokhoz a mintát a Földre kellene eljuttatni, egy ilyen NASA-misszió lehetőségét éppen most vizsgálják.

Digitália

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu