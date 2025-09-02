Ha az emberi agyat még nem is, de a majomét már leutánozták kínai tudósok

A kínai Zhejiang Egyetem kifejlesztett egy Goku (Darwin Monkey) nevű számítógépet, amely az agy szerkezetét utánozza. A Goku a makákó majom agyához hasonló idegi szerkezetet reprodukál.

A Darwin Majma (vagy Darwin Majom) jelenleg a világ legnagyobb agy ihlette szuperszámítógépe a Live Science szerint.

A neuromorf számítógép másolja az emberi agy és más agyak neurobiológiai szerkezetét. Az agy rendkívül hatékony információfeldolgozási képességeinek utánzásával a hagyományos számítógépek számos problémáját akarják megoldani.

Br(AI)n teljesítmény

A hagyományos mesterséges neurális hálózatokkal ellentétben, amelyek a klasszikus számítási elveket követik és folyamatosan változó bináris értékeken keresztül dolgozzák fel az adatokat, a Darwin Monkey-hoz hasonló neuromorf rendszereket tüskés neurális hálózatok (SNN-ek) vezérlik.

Az SNN-ek azt utánozzák, ahogy a jelek terjednek az emlősök agyában lévő neuronok között: azaz elektromos jelekre reagálva dolgozzák fel és továbbítják az adatokat be- és kikapcsolódó aktivitási hullámokon (vagy csúcsokon) keresztül.

Míg a szoftveralapú neurális hálózatok gépi tanulási algoritmusok gyűjteményei, amelyek az emberi agyat emulálják,

az SNN-ek fizikailag lemásolják az információáramlást a biológiai neuronok között.

Ez lehetővé teszi az SNN-ek számára az adatok párhuzamos feldolgozását, ami potenciálisan erősebbé teszi a hagyományos szuperszámítógépes architektúráknál.