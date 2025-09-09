Brutálisan hat az emberi szervezetre az űrutazás: gyorsuló öregedést is okoz

Kimutatták, hogy az űrrepülés felgyorsítja az emberi őssejtek öregedését, amelyek pedig kritikus fontosságúak szervezetünk természetes regeneráló rendszerében.

Régen ismert, hogy az űrhajósok a mikrogravitáció és az űrsugárzás hatására számos fenyegetettségnek, például izomvesztésnek és a rák fokozott kockázatának vannak kitéve.

Most megmérték, hogy az alacsony gravitációban töltött idő milyen hatással van az őssejtekre.

A Kaliforniai Egyetem kutatói négy, 32 és 45 nap közötti küldetés adatait vizsgálták.

Tanulmányuk kimutatta, hogy az asztronautáknál csökkent az egészséges új sejtek létrehozásának képessége, hajlamosabbak lettek a DNS-károsodásra, és a kromoszómáik végein lévő védősapkák (a telomerek) megrövidültek – ezek mind a felgyorsult öregedés jelei.

Az űrben töltött idő ilyen hatásai az év elején váltak szembeötlővé, mikor Butch Wilmore és Suni Williams NASA űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról csak kilenc hónap után jöhetett vissza a Földre – aránytalanul idősebbnek tűnt mindkettő, mikor visszatért.

Eredetileg nyolcnapos küldetésre indultak, de az űrállomáson rekedtek és végül 286 napot töltöttek az űrben a Boeing Starlinerével kapcsolatos technikai problémák miatt.

Feltűnően vékonyabbak, soványabbak lettek. Mint alább látható, visszatérésekor az 59 éves Williams erősen őszült – bár egyesek szerint csupán a hajfesték hiánya rontott a kinézetén.

Leszállás után a párost hordágyon vitték orvosi vizsgálatra.

Az űrben töltött időnek köszönhetik az űrhajósok az úgynevezett „csirkecombokat”, „babalábakat”, és némi látásvesztést. Ezen kívül korábbi NASA-tanulmányok is kimutatták, hogy az űrrepülés rontja az immunfunkciókat.