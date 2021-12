Borús, csapadékos lesz az idő a hét végén, néhol havas eső, havazás is várható – derül ki az Országos Meteorológia Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken a nap nagy részében túlnyomóan borult lesz az ég. Délnyugat felől az országot egy kiterjedt csapadékzóna éri el, amely csak lassan vonul észak felé. A Dunántúlon kiadósabb csapadék várható. Az eső mellett előbb Sopron és az Alpokalja térségében, később a Dunántúl nyugati és északi részein, valamint az Északi-középhegység magasabban fekvő helyein havas eső, havazás is előfordulhat. A szél élénk, helyenként erős lesz. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 4, napközben plusz 1 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton számíthatunk az alacsonyabb értékekre.

Szombaton napközben általában közepesen vagy erősen felhős idő várható. Miután a csapadékzóna észak felé távozik, dél felől egy újabb vonul észak felé. Ennek nyomán nagyrészt eső, de a Dunántúl északi és nyugati tájain, valamint az északi hegyek magasabb csúcsain kis eséllyel átmeneti havas eső, hó is várható. Napközben szórványos jelleggel fordulhat elő eső, zápor. A lehullott hóréteg gyorsan olvadni fog. Hajnalban mínusz 4 és plusz 5, a délutáni órákban plusz 2 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő.

Vasárnap is általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőtt az Alföldön lehet szűrt napsütés, de később kisebb körzetekben másutt is lehetnek rövid, átmeneti felszakadozások. A nyugat felől átvonuló csapadékzónából sokfelé várható eső. Napközben a Dunántúl nyugati és északi megyéiben van esély halmazállapot-váltásra, később az északi hegyekben is. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik.

A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a maximumhőmérséklet plusz 3 és 14 fok között valószínű, északnyugaton várható a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő – olvasható az előrejelzésben.