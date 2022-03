A probiotikus termékek olyan készítményeket jelentenek, amelyek az emberi szervezet számára hasznos, élő baktériumokat tartalmaznak. Annyiban mesterségesek, hogy összetételüket meghatározzák, így az egyes gyártók termékei között persze lehetnek különbségek – de nem gyógyszerek a szó klasszikus értelmében.

Ezek a készítmények a bélflóra összetételét kedvezően befolyásolják, azáltal, hogy kiszorítják a káros baktériumokat, s meggátolják elszaporodásukat. Ez nagyon fontos, főleg olyan állapotban, amikor a normál bélflóra veszélyeztetve van, mivel a bélrendszer nem csupán az emésztésért felel, hanem egy igen fontos immunszerv is, amelynek állapota kihat az egészségünkre – mondja Kreisz Andrea dietetikus.

A természetes élelmiszerekben két baktériumtörzs (lactobacillusok és/vagy bifidobacteriumok) képviselői találhatók, amelyek elsősorban a termék jellegzetességét hivatottak létrehozni, például joghurt, kefir, érlelt sajtok, savanyú káposzta esetében. Állás során e termékek probiotikum-tartalma csökkenhet, tehát nem állandó, s a jó baktériumok megtapadásához, szaporodásukhoz prebiotikumokra (olyan élelmiszer-összetevők, amelyek segítik a jótékony baktériumok szaporodását) és rostokra van szükség. Bélflórára kifejtett hatásuk, ha ki is alakul, csak lassan történik meg, amire egy antibiotikum-kúra alatt nincs idő. A természetes élelmiszerek kedvező hatásának ezért inkább csak az egészséges időszakban van jelentősége, az egészség megőrzésében, a jó közérzet kialakításában és az emésztés könnyítésében. Antibiotikum-kúra alatt a fentiek alapján valóban ajánlott valamilyen probiotikus gyógyszert szedni – tanácsolja a szakember.

Ezek a készítmények speciális összetételűek, a sérült bélflórát gyorsan képesek helyreállítani. Használatuk során nem kell külön figyelni a prebiotikum-fogyasztásra, és az antibiotikumnak is ellenállnak.

Íme, a top 5 probiotikus élelmiszer

1. Kefir

Elkészítéséhez tehéntejet oltanak be tejsavbaktériumokkal, élesztőgombákkal, és így erjesztik már több mint száz éve. Tizenkétféle jótékony baktériumot tartalmaz, amelyek védik a bélrendszert és erősítik az immunrendszert. Sokan nem szeretik savanykás íze miatt, de már lehet kapni ízesítetteket is, vagy nem tehéntejből, hanem kecsketejből készültet, de a tejérzékenyek növényi tejből erjesztett kefirt is beszerezhetnek. A laktózérzékenyek többsége ehet kefirt, mivel a benne lévő tejcukrot lebontják a baktériumok.

2. Joghurt

A probiotikumok legismertebb forrása. Leggyakrabban tejből, tejsűrítményből, tejszínből és tejporból készítik, de az előírások alapján savóport, tejfehérje-koncentrátumot, savófehérje-koncentrátumot, vizet, étkezési sót és kazeinkátokat is felhasználhatnak hozzá. Vásárláskor figyelnünk kell: nem minden joghurt tartalmaz probiotikumokat! A legtöbb márka ezt a tényt jelzi is a címkéjén. A joghurtokban általában kétféle probiotikum törzs található, amik igen hatékonyak: a lactobacillusok és a bifidobaktériumok. Sajnos azonban a joghurtokból a probiotikumok nagy része elpusztul a pasztőrözés során, így sokszor a pasztőrözés után porolják ezeket a mikroorganizmusokat a termékben.

3. Savanyú káposzta

A savanyú káposztában sok élő kultúra található. Ebben az esetben is figyelnünk kell vásárláskor, a legtöbb készítményben ugyanis sok az adalékanyag és mesterséges összetevő, ami miatt a probiotikumok nagy része elpusztul. Válasszuk a nem pasztörizált változatot! A savanyú káposzta és koreai testvére, a kimchi immunerősítő vitaminokkal van tele, ezért a téli időszakban fogyasztásuk különösen ajánlott.

4. Lágy sajtok

Segítik az emésztést, ám nem minden probiotikum éli túl az utat gyomrunk és beleink felé. Tanulmányok szerint ugyanakkor a fermentált, lágy sajtokban levők – amilyen például a Gouda – elég kitartóak ahhoz, hogy elérjék a célt és erősítsék immunrendszerünket.

5. Kombucha tea

Ez egy édes, fekete tea, ami a kombucha gomba erjedésével készül el. Igen gazdag probiotikus ital, rengeteg jótékony hatással: többek között nagyon erős immunstimuláló. A benne található savak gátolják a káros baktériumok elszaporodását, óvják a bélflóra egészségét, segítik a méregtelenítés folyamatát, elősegítik a sejtek egészséges regenerációját.

Borítókép: