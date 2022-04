Az MDDÜ 2021 tavaszán indította el második design LAB inkubációs programját, amelynek új termékei 2022 első negyedévére készültek el. A programnak köszönhetően hét gyártó-tervező páros kapott támogatást, hogy a gyártói tapasztalatot és a formatervezői kreativitást új termékfejlesztésben ötvözzék - írják a közleményben.

A közlemény szerint a hathónapos gyártási folyamatot követően "kifejezetten innovatív szériaérett termékek születtek". Többek között újrahasznosítható alkatrészekből készült szobainas, banánlevélhuzattal ellátott bútorcsalád, szénszálerősítésű kompozit asztal. Emellett kortárs képzőművészeti ihletésű közületi ülőbútorok is, amelyek nemcsak fenntarthatók, hanem hazai és nemzetközi piacon egyaránt versenyképesek lehetnek.

A design LAB inkubációs program elsődleges célja, hogy elősegítse a kollaborációk létrejöttét a szektor szereplői, a gyártók és a tervezők között, illetve erősítse és korszerűsítse a hazai gyártói hátteret. A program nagy hangsúlyt fektet a gyártásfejlesztésre, az iparág versenyképességének növelésére és az ágazat exportjának ösztönzésére - írták.

A programra a gyártók és a tervezők közös pályamunkával jelentkezhettek. A programra ezúttal 35 pályázat érkezett, a legtöbb munka fókuszában fenntartható dizájntermékek ötletei álltak. A szakmai zsűri döntése alapján hét gyártó-tervező páros nyert el támogatást, és kezdhették meg termékeik legyártását.

Felemelő érzés látni a program fejlődését, hiszen az első inkubációs programhoz képest majdnem kétszer több termék készült el második design LAB során. A tavalyi termékeket Budapesten és két nemzetközi designvásáron is bemutattuk, ahol egyértelműen láttuk, hogy elérik, sőt akár felül is múlják a külföldi versenytársak által nyújtott színvonalat - idézik a közleményben Bata-Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezérigazgatóját.

Az MDDÜ a gyártó és tervező párosok utóéletét is támogatni akarja - közölték. A cél, hogy széleskörű láthatóságot és exportlehetőséget biztosítsanak nekik, így az ügynökség folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több hazai és nemzetközi kiállításon, valamint dizájnplatformon jelenhessenek meg a programban született alkotások. A termékeket bemutatták a magyar 360 Design Budapest, a párizsi Maison & Objet és a közel-keleti Dubai Dowtown Design vásáron, valamint a Paris Design Week-en is.

A harmadik design LAB pályázatra május 31-éig várják a pályázó gyártók és formatervezők jelentkezését. A pályázati kiírás részletei az MDDÜ weboldalán érhetőek el.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)