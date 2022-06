A program célja, hogy felhívja a figyelmet a beporzók fontosságára, megismertesse életmódjukat, szokásaikat a legkisebbekkel. A méhek csodálatos életét bemutató bábelőadást eddig Szarvastól Sopronig országszerte 17 óvodában nézhették meg a gyerekek.

A program keretében összesen 20 intézménybe viszik el az interaktív előadást Gévai Csilla és Benkő Bence bábművészek tolmácsolásában. A több mint 500 gyermekhez eljutó előadást minden esetben egy beszélgetés és foglalkozás követi Weiner Sennyey Tibor méhésszel.

Itt a kicsik feltehetik a kérdéseiket, megnézhetik a lépet, és betekinthetnek a méhészkedés rejtelmeibe. Az elhangzottak játékos feldolgozását és beépülését segíti egy interaktív foglalkoztató füzet is.

Az emberiség jövőjének egyik kulcsa

A biodiverzitás megőrzése és növelése, azon belül is a beporzó rovarok megóvása továbbra is fontos része a Syngenta fenntarthatósági tervének, a Good Growth Plannek.

Termesztett növényeink 85 százalékának van szüksége rovarok segítségére a szaporodásban. Végső soron a teljes mezőgazdasági termelés igen jelentős része nyugszik a beporzó fajok vállán.

Ebből egyenesen következik, hogy az emberiség jövőjének egyik kulcsa is, hogy odafigyeljünk ezekre a rovarokra. A most megvalósult - a 4-7 éves korú gyermekek környezettudatosságának fejlesztését célzó - program is ezt a célt szolgálja.